TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

Denizli’de bir kişi, TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada eşine şiddet uyguladı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki çekti.

CANLI YAYINDA ŞİDDET

TikTok üzerinden açtığı canlı yayında eşiyle tartışan şahıs, kameraların önünde kadına fiziksel şiddet uyguladı. Görüntülerde ikili arasında yaşanan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü görüldü. Canlı yayını izleyen kullanıcılar duruma tepki gösterirken, yorumlarda kadına yönelik şiddete karşı çok sayıda mesaj paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı olayla ilgili işlem yapılması çağrısında bulundu. Görüntülerde şahsın rahat tavırlarla yayını sürdürmesi dikkat çekti. Olayla ilgili resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com