Ayhan Terzi kimdir? Şişli Belediye Başkanvekili Ayhan Terzi kaç yaşında, nereli, evli mi?

Tutuklu bulunan Resul Emrah Şahan’ın yerine kayyım yönetimine geçen Şişli Belediyesi’nde yeni bir görev değişikliği yaşandı. İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayhan Terzi, Şişli Belediye Başkanvekilliği görevini devraldı. Böylece, daha önce bu görevi yürüten Kaymakam Cevdet Ertürkmen’in yerine yeni atama resmiyet kazandı. Peki, Ayhan Terzi kimdir? Şişli Belediye Başkanvekili Ayhan Terzi kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AYHAN TERZİ KİMDİR?

Ayhan Terzi, 1984 yılında Kastamonu’nun Daday ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Kadri Yörükoğlu İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimini ise Plevne Lisesi’nde aldı.

Üniversite eğitimine 2001 yılında Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde başladı. Bir yıl hazırlık eğitimi aldıktan sonra lisans öğrenimini 2006 yılında tamamladı. Akademik çalışmalarını sürdüren Terzi, aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku alanında yüksek lisans yaptı.

2007 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kaymakam Adaylığı sınavını kazandı. 21 Mart 2008 tarihinde Giresun Valiliği’nde kaymakam adayı olarak göreve başladı. Kamu yönetimindeki kariyerine burada ilk adımını atan Terzi, sonraki yıllarda Türkiye’nin farklı illerinde çeşitli görevlerde bulundu.

AYHAN TERZİ KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Ayhan Terzi, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

AYHAN TERZİ NERELİ?

Ayhan Terzi, Kastamonu’nun Daday ilçesi nüfusuna kayıtlıdır.

AYHAN TERZİ'NİN KARİYERİ

Kaymakam adaylığı sürecinde Kastamonu’nun Abana ilçesinde Kaymakam Refikliği görevinde bulunan Ayhan Terzi, aynı dönemde Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerine vekaleten baktı. Daha sonra Nevşehir’de teftiş stajını tamamladı.

20 Ocak 2009 tarihli Bakan onayıyla Burdur’un Çeltikçi ilçesine atanan Terzi, burada görev yaptığı dönemde aynı zamanda Burdur Vali Yardımcılığı görevini de yürüttü.

Denizli’nin Babadağ ilçesinde vekaleten kaymakamlık yapan Terzi, daha sonra İngiltere’ye giderek bir yıl süreyle yurtdışında bulundu. Türkiye’ye dönüşünün ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen kaymakamlık kursuna katıldı.

Kaymakamlık kursunu “Üstün Başarılı” dereceyle tamamlayan Terzi, 8 Şubat 2011 tarihinde yapılan kura sonucunda Çankırı’nın Bayramören ilçesine atandı. Burada 2011-2013 yılları arasında kaymakam olarak görev yaptı.

19 Temmuz 2013 tarihli müşterek kararname ile Erzurum’un Pazaryolu ilçesine atanan Ayhan Terzi, görevine 19 Ağustos 2013 tarihinde başladı. 2013-2015 yılları arasında Pazaryolu Kaymakamı olarak görev yaptı.

2015-2018 yılları arasında Erzurum Vali Yardımcılığı görevini üstlenen Terzi, aynı dönemde Pasinler Kaymakam Vekilliği görevini de yürüttü.

Cumhurbaşkanlığının 1 Eylül 2018 tarihli kararnamesiyle Rize’nin Pazar ilçesine kaymakam olarak atandı. 2018-2021 yılları arasında burada görev yaptıktan sonra, 20 Ağustos 2021 tarihli Atama Kararnamesi ile Bursa’nın Mudanya ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.

13 Eylül 2021 tarihinde Mudanya Kaymakamlığı görevine başlayan Terzi, son olarak İstanbul Vali Yardımcılığı görevine atanmasının ardından Şişli Belediye Başkanvekili olarak göreve başladı.

AYHAN TERZİ EVLİ Mİ?

Ayhan Terzi, Gökçe Tuğba Terzi ile evlidir. Çiftin iki çocuk sahibi olduğu bilinmektedir.