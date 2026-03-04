Dün gece İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar ettiği iddia edilen anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in cesetleri bulundu. Olay, Türkiye'de çocuk istismarı, aile içi istismar ve adalet mekanizmalarının işleyişi konusunda ciddi tartışmalara yol açtı. Peki, Ayhan Şengüler kimdir? Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler, Fatma Nur Çelik olayı nedir? Detaylar haberimizde.

KURAN'A HİZMET VAKFI YÖNETİCİSİ AYHAN ŞENGÜLER KİMDİR?

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler, vakıf bünyesinde dini eğitim ve sosyal projeler yürütürken, aynı zamanda aile içi ciddi istismar iddialarıyla gündeme gelmiştir. Son olarak, kendi çocuğu ve eşine yönelik istismar iddiaları ile kamuoyunu derinden sarsmıştır.

Anne Fatma Nur Çelik, yıllar önce kendi çocukluğunda Ayhan Şengüler tarafından istismara uğramış ve sonrasında Şengüler ile evlenmiştir. Bu evlilikten dünyaya gelen Hifa İkra Şengüler'in de 3 yaşından itibaren istismara uğradığı öne sürülmüştür. Açılan dava sürecinde Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması, anne Çelik'in adalet nöbetine başlamasına sebep olmuştur.

AYHAN ŞENGÜLER FATMA NUR ÇELİK OLAYI NEDİR?

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde dün gece yaşanan üzücü olayda, anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in cesetleri bulundu. Balık tutmak için sahile gelen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran iki kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ölenlerin, Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen anne ve kızı olduğu belirlendi.

Abdülaziz Alevlidağ isimli vatandaş olayla ilgili şunları aktardı:

"Biz bir saat önce buradan geçerken anneyle kızı vardı, suyun kenarında oturuyorlardı. Biz ileri gittiğimizde önce anne atlamıştı, sonrasında ufak kız kendini atmıştı. Buraya iki kadın, iki de kız gelmişti balık yakalamaya, sonra cesedi gördüler. Cesetleri görünce polislere haber verdiler. Kızı çıkardılar, anneyi de yarım saat önce çıkardılar."

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ise yaşananları şu ifadelerle duyurdu:

"İstismara karşı yürüttükleri mücadelede davasını üstlendiğimiz müvekkillerimiz anne Fatma Nur Çelik ve kızı Hifa İkra Şengüler'in ölüm haberini bugün derin bir üzüntüyle almış bulunuyoruz. Müvekkillerimiz gericilerin kuşatmasına ve kendilerine yaşatılan bu ağır acıya daha fazla dayanamadılar. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak söz veriyoruz, kaybettiğimiz her bir canın hesabını sonuna kadar soracağız."

ACİL KORUMA KARARI VE BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aynı gün Hifa İkra Şengüler için acil koruma kararı çıkarıldığını, ancak adreste kimse bulunamadığını ve ardından anne ile kızın hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, çocuğun sağlık ve danışmanlık tedbiri sürecinde "annesinin reddedici tutumu nedeniyle" yönlendirmelere olumlu yanıt alınamadığı öne sürüldü.

Bakanlık ayrıca 13 Şubat'ta Hifa İkra Şengüler'in özel bir hastaneye yatırıldığı bilgisini aldıklarını ve tedavi sürecinin takip edildiğini belirtti. Ancak anne tarafından reddedilen yatılı psikiyatrik tedavi nedeniyle koruma kararı uygulanamadı ve ölüm haberi geldi.

ANNE VE KIZIN YAŞAMI VE ADALET NÖBETİ

Anne Çelik, yıllar önce çocuk yaşta istismar edilmiş ve sonrasında Ayhan Şengüler ile evlenmişti. Hifa İkra Şengüler'in de istismara maruz kaldığı iddiaları üzerine, anne Çelik İstanbul Kartal'daki Anadolu Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmaya başlamıştı.

Çelik, nöbet sırasında yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Bu suçu işleyen kişinin farklı suçlardan da sabıkası var. Defalarca soruşturulmasına rağmen serbest bırakıldı. Bana 'Bizim hâkim, avukat kardeşlerimiz var, hiçbir şey olmaz' dediler. Elimde ses kayıtları var. Sesimi duyurmaya çalıştığımda programlar kaldırıldı, görüntülerim mahkeme kararıyla sildirildi. Susturulmak için para teklif edildi.

Annem, babam yok. Hayatta kimsem yok. Tek başıma mücadele ediyorum. Bu faili kim koruyor? Neden hâlâ dışarıda? Ben adaletin öldükten sonra sağlanmasını istemiyorum.

Bu aşamada benim intiharım asla söz konusu değildir. Başıma bir şey gelirse bunun intihar gibi gösterilmesine izin verilmemesini istiyorum. Bu kadar doktor raporu varken, bu kadar mücadele ederken neden evladımın elimden alınmasıyla tehdit ediliyorum? Yanımda olması gerekenler neden karşımda duruyor? Fakir ve kimsesiz olduğumuz için bizi kurban etmek daha mı kolay?"

SİYASİ DESTEK VE KAMUOYU TEPKİSİ

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka, 21 gündür adalet nöbeti tutan anneyi 3 Şubat'ta ziyaret etti. Nazlıaka, sosyal medya ve açıklamalarında sürecin etkin yürütülmediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu anne 13 Ocak'tan beri soğukta, yağmur altında nöbet tutuyor. Hayatı boyunca ağır hak ihlallerine maruz kalmış bir kadın, şimdi de üç yaşından itibaren istismara uğrayan evladının hakları için burada. Buradan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na sesleniyorum: Kamuoyunda sürecin etkin biçimde yürütüldüğü algısı yaratılıyor, ancak gerçek bu değil. Mücadele, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından yürütülmüştür. Bakanlık gerçekten sürece dahil olsaydı, çocuk hukuka aykırı biçimde defalarca yargılama sürecine sokulmaz, anne adliye önünde nöbet tutmak zorunda kalmazdı. Bir anne korunamıyor, bir çocuk korunamıyor ama Sayın Bakan algı operasyonu peşinde. Lütfen kendi sorumluluğunuzu yerine getirin ve bu annenin sesini duyun. Geç gelen adalet, adalet değildir. Bir kadın 'öldürülürsem intihar süsü verirler' diyorsa, daha ne yapılması gerekiyor?"