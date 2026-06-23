Aydın deprem mi oldu? 23 Haziran Salı Aydın’da kaç şiddetinde deprem oldu?

23 Haziran Salı günü Aydın’da meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden çok sayıda kişi internet üzerinden “ Aydın deprem mi oldu, kaç şiddetinde?” sorularını araştırmaya başladı. Depremin büyüklüğü, merkez üssü ve son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edilirken, resmi kurumlardan gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. İşte Aydın depremine ilişkin son bilgiler...

AYDIN'DA DEPREM PANİĞİ! GERMENCİK'TE 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTI

Aydın'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem, başta Germencik olmak üzere çevre ilçelerde ve İzmir'in bazı bölgelerinde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son deprem verilerini araştırmaya başladı. Yapılan açıklamalara göre depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GERMENCİK OLARAK AÇIKLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre deprem, 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.04'te Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, yüzeye yakın olması nedeniyle çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi.

AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin detayları şöyle:

• Büyüklük: 3.9 (Mw)

• Merkez Üssü: Germencik (Aydın)

• Tarih: 23 Haziran 2026

• Saat: 14:04:35

• Derinlik: 7.3 kilometre

İZMİR VE ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Depremin ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı sarsıntıyı hissettiğine dair paylaşımlarda bulundu. Özellikle Aydın merkez, Germencik, İncirliova ve İzmir'in bazı ilçelerinde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntının ardından birçok kişi evlerinden ve iş yerlerinden dışarı çıktı.

OLUMSUZ BİR İHBAR YAPILMADI

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi maddi hasar meydana gelmedi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile ilgili kurumların bölgede incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Şu ana kadar resmi makamlara ulaşan olumsuz bir ihbar bulunmuyor.

UZMANLARDAN EGE BÖLGESİ İÇİN DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, Ege Bölgesi'nin Türkiye'nin en aktif fay hatlarından bazılarına ev sahipliği yaptığını belirterek, 3.9 büyüklüğündeki depremin bölgedeki olağan sismik hareketlilik kapsamında değerlendirildiğini ifade ediyor. Yetkililer ise vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını takip etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ TAKİP EDİLİYOR

Depremin ardından vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenen son depremler listesini yakından takip etmeye başladı. Bölgede yaşanabilecek olası artçı sarsıntılar için ekiplerin ve uzmanların gelişmeleri izlemeyi sürdürdüğü bildirildi.