Atletico Madrid Real Betis maçı hangi kanalda? Atletico Madrid Real Betis nereden CANLI izlenir?

La Liga'da gözler Atletico Madrid Real Betis maçına çevrildi. Şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde futbol tutkunları, Atletico Madrid Real Betis maçı hangi kanalda, Atletico Madrid Real Betis nereden canlı izlenir sorularını araştırıyor. Mücadeleye dair kanal, saat ve canlı yayın bilgileri haberimizde…

ATLETICO MADRID REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da futbol heyecanı Atletico Madrid ile Real Betis karşılaşmasıyla devam ediyor. Kritik mücadele, Türkiye'de S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, yayın bilgilerini ve maç saatini araştırıyor.

ATLETICO MADRID REAL BETIS MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Atletico Madrid – Real Betis mücadelesi, S Sport Plus platformu üzerinden internet aracılığıyla canlı izlenebilecek. Yayın, platforma özel olarak şifreli şekilde sunulacak.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM DETAYLARI

S Sport kanalı ise Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla da şifreli yayın yapılacak.

ATLETICO MADRID REAL BETIS MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

La Liga'nın merakla beklenen karşılaşması 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

ATLETICO MADRID REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Atletico Madrid ile Real Betis arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

ATLETICO MADRID REAL BETIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İspanya La Liga kapsamında oynanacak olan karşılaşmaya, Atletico Madrid'in evi olan Wanda Metropolitano Stadyumu ev sahipliği yapacak. Mücadele, Madrid'de futbolseverlerin yoğun ilgisiyle oynanacak.