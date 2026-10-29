Atatürk 2 filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Atatürk 2 filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Atatürk II: 1881-1919, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği 2024 yapımı biyografik bir dram filmi. Çekimleri 2022 yılında tamamlanan film, 5 Ocak 2024’te sinemalarda vizyona girdi. Başrolde Mustafa Kemal Atatürk’e Aras Bulut İynemli’nin hayat verdiği film, Atatürk’ün 1915’te Gelibolu’da başlayan ve 1919’a uzanan mücadelesini anlatıyor. Film, bu akşam saat 20.00’de NOW’da ekrana gelecek. İşte Atatürk 2 filmine dair merak edilenler.

ATATÜRK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Atatürk 1881-1919 projesinin çekimleri 2022 yılında tamamlandı. Serinin ikinci filmi olan Atatürk II: 1881-1919, 5 Ocak 2024’te Türkiye’de sinemalarda vizyona girdi. Film, ilerleyen aylarda yurt dışında da gösterime çıktı. Yaklaşık 2 saat 22 dakika süren yapım, Türkiye’de en çok izlenen biyografik filmler arasında yer aldı.

ATATÜRK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Büyük bir prodüksiyonla hazırlanan Atatürk 1881-1919 projesinin çekimlerinin önemli bir bölümü, dönem şehirlerinin ve savaş sahnelerinin yeniden oluşturulduğu Bulgaristan’daki stüdyo ve açık alanlarda gerçekleştirildi. Filmde Selanik, İstanbul ve farklı cephelerdeki sahneler, özel olarak hazırlanan setlerde canlandırıldı.

ATATÜRK 2’NİN KONUSU NE?

Atatürk II: 1881-1919, Mustafa Kemal’in 1915 yılında Gelibolu cephesinde başlayan ve 1919 yılına kadar uzanan mücadelesini konu alıyor. Film, Çanakkale’de kendini kanıtlayan Mustafa Kemal’in ardından doğu cephesinde Ruslara, Suriye’de ise İngilizlere karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor. Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmeyen Osmanlı komutanı olarak öne çıkan Mustafa Kemal’in askerî başarılarının yanı sıra, Milli Mücadele’ye uzanan sürecin önemli dönüm noktaları da filmde ele alınıyor.

ATATÜRK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Mustafa Kemal Atatürk’e hayat veren Aras Bulut İynemli yer alıyor. Songül Öden filmde Zübeyde Hanım’ı, Sarp Akkaya Enver Paşa’yı, Alican Barlas Kazım Karabekir’i, Berk Cankat ise Ali Fuat Cebesoy’u canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Madam Corinne rolünde Esra Bilgiç, Miti rolünde Lidija Kordic ve Mehmet Günsür gibi isimler bulunuyor.

ATATÜRK 2’NİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Senaryosu Necati Şahin tarafından kaleme alınan yapım, Lanistar Media ve O3 Medya tarafından hazırlandı. Filmin müzikleri ise Batu Şener imzası taşıyor.

ATATÜRK 1 İLE BAĞLANTISI NE?

Atatürk 1881-1919, iki film halinde izleyiciyle buluşan bir proje. Serinin ilk filmi, Atatürk’ün 1881’de Selanik’te doğumundan başlayarak çocukluk, öğrencilik ve genç subaylık yıllarını anlatıyor. İkinci film ise hikâyeyi Çanakkale’den 1919’a kadar sürdürüyor.

ATATÜRK 2 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Atatürk II: 1881-1919, bu akşam, 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00’de NOW ekranlarında yayınlanacak. Film, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin yayın saatinde izleyiciyle buluşacak.