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Kick ve YouTube üzerinden yayın yapan içerik üreticisi Ataberk Doğan, katıldığı ortak yayında bir kediye yönelik kullandığı müstehcen ifadelerin sosyal medyada gündem olmasının ardından eleştirilerin hedefi oldu. Tepkiler üzerine açıklama yaparak özür dileyen Doğan'ın Kick hesabına da erişim engeli getirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ataberk Doğan'ın hesabının neden kapatıldığı, tartışmaya konu olan sözleri ve yaptığı açıklama merak konusu oldu. Peki, Ataberk Doğan Kick hesabı neden kapandı, ne dedi, neden linç yedi? Ataberk Doğan kimdir? Detaylar...

ATABERK DOĞAN'IN KİCK HESABI NEDEN KAPANDI?

Kick ve YouTube platformlarında yayın yapan Ataberk Doğan'ın Kick hesabına erişim engeli getirildi. Hesabın erişime kapatılması, yayıncının katıldığı ortak canlı yayında bir kediye yönelik kullandığı müstehcen ifadelerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından gerçekleşti.

Birkaç yayıncının birlikte katıldığı canlı yayında, yayındaki kullanıcılardan birinin kedisi masaya çıktı. Bu sırada Ataberk Doğan'ın kediye yönelik müstehcen ifadeler kullandığı, yayında bulunan bazı isimlerin ise sözlere gülerek karşılık verdiği görüldü.

Yayından bir bölümün sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte olay geniş kitlelerin dikkatini çekti. Kullanıcıların bir kısmı sözlerin hayvan istismarını çağrıştırdığını belirterek tepki gösterdi. Pinti Panda olarak tanınan Afşar Tuna Akşen de görüntüleri paylaşarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü etiketledi.

Tartışmaların büyümesinin ardından Ataberk Doğan, yaptığı açıklamada yayındaki ifadelerin yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi. Son olarak yayıncının Kick hesabına erişim engeli getirilmesi gündeme geldi.

ATABERK DOĞAN NE DEDİ?

Ataberk Doğan, ortak yayında kullandığı ifadelerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından bir video yayımlayarak açıklama yaptı. Yayında yaşananların yanlış olduğunu kabul eden Doğan, sözlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Yayıncı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yayında söylediğimiz şey çok büyük bir terbiyesizlik. Bunun farkındayız."

Söz konusu yayının geçen yıl yapılmış olmasının yaşananları değiştirmediğini ifade eden Doğan, olayın üzerinden zaman geçmiş olmasını gerekçe olarak göstermedi. Açıklamasında, "Olayın geçen sene olmasının hiçbir önemi yok" diyen yayıncı, yayındaki diğer isimlerin sözlere gülmesi konusunda da sorumluluk aldığını dile getirdi.

Doğan, benzer bir olayın tekrar yaşanmayacağına ilişkin söz vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha böyle bir rezillikle karşınıza asla gelmeyeceğime namus şeref sözü veriyorum."

Yayıncı ayrıca yaşananları telafi etmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Aynı yayında bulunan umurafann da sözlere gülmesi nedeniyle özür diledi. Yayındaki davranışlarını izlerken utandığını belirten yayıncı, kendisine ve ailesine yönelik hakaretlere ise tepki gösterdi.

Ataberk Doğan'ın açıklamasında ayrıca, yapay zekâyla oluşturulduğunu öne sürdüğü sahte videoların kendi adıyla dolaşıma sokulduğunu söylediği ve bu içeriklerle ilgili dava açtığını belirttiği aktarıldı.

ATABERK DOĞAN NEDEN LİNÇ YEDİ?

Ataberk Doğan'ın sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalmasının nedeni, birkaç yayıncının katıldığı ortak canlı yayında bir kediye yönelik kullandığı müstehcen ifadeler oldu. Yayın sırasında başka bir kullanıcının kedisinin masaya çıkması üzerine Doğan'ın söylediği sözler, yayından alınan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme geldi.

Görüntülerde Doğan'ın kediye yönelik ifadeleri ve yayındaki bazı isimlerin bu sözlere gülerek karşılık vermesi tartışma yarattı. Paylaşımların yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı olaya tepki gösterdi.

Pinti Panda olarak bilinen Afşar Tuna Akşen'in görüntüleri paylaşarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü etiketlemesi de tartışmanın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından yaşanan gelişmeler arasında yer aldı.

Bazı kullanıcılar, sözlerin hayvan istismarını çağrıştırdığını savunurken bazıları da Ataberk Doğan'ın önceki yayınlarında ve eski paylaşımlarında benzer ifadeler kullandığını öne sürdü. Bu iddialar da sosyal medyadaki tartışmanın bir parçası oldu.

Tepkilerin ardından Doğan'ın açıklama yaparak özür dilemesi ve söz konusu yayının geçen yıl gerçekleşmiş olmasının bir mazeret olmadığını belirtmesi gündeme geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından yayıncının Kick hesabına erişim engeli getirilmesi de tartışmaya ilişkin öne çıkan son gelişme oldu.

ATABERK DOĞAN KİMDİR?

Ataberk Doğan, Kick ve YouTube platformlarında yayın yapan bir içerik üreticisidir. Katıldığı ortak canlı yayında bir kediye yönelik kullandığı müstehcen ifadelerin sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen Doğan, gelen tepkilerin ardından yayımladığı videoda sözlerinin yanlış olduğunu kabul ederek özür diledi.

Yayıncının adı, söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlayan tartışmalar ve Kick hesabına erişim engeli getirilmesiyle gündeme geldi. Doğan, yaptığı açıklamada yaşananlardan dolayı sorumluluk üstlendiğini ve olayı telafi etmek için elinden geleni yapacağını ifade etti.