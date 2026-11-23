Aslan beslemek yasak mı sorusunun yanıtı evet. Türkiye'de bireylerin evinde ya da bahçesinde aslan beslemesi 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre yasak. Kanuna aykırı şekilde tehlikeli hayvan besleyenlere 2026 yılı için hayvan başına 95 bin 590 TL idari para cezası uygulanıyor. Hayvanın kaçması ve başkalarının hayatını tehlikeye atması hâlinde ise Türk Ceza Kanunu'na göre 6 aya kadar hapis cezası gündeme gelebiliyor. Aslan besleme cezası, hapis cezası şartları ve ilgili kanun maddeleri haberimizde.

TÜRKİYE'DE ASLAN BESLEMEK YASAK MI?

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (l) bendi, Bakanlıkça tehlikeli olarak belirlenen hayvanların üretilmesini, sahiplenilmesini, barındırılmasını, beslenmesini, satılmasını ve ithal edilmesini yasaklıyor. Aslan gibi büyük yırtıcılar bu kapsamda değerlendiriliyor.

Uskumruköy Muhtarı Şeyda Üst de konuyla ilgili açıklamasında "Yasal olarak kimse aslan besleyemez." ifadesini kullandı.

Vahşi hayvanların yakalanması, bulundurulması ve ticareti ayrıca 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve uluslararası CITES sözleşmesi kapsamında izne tabi. Hayvanat bahçesi gibi izinli tesisler dışında bireysel olarak aslan bulundurmanın yasal bir yolu bulunmuyor.

ASLAN BESLEME CEZASI NE KADAR?

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14. maddesinin (l) bendini ihlal edenlere, kanunun 28. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanıyor. Her yıl yeniden değerleme oranında güncellenen bu ceza, 2026 yılı için hayvan başına 95 bin 590 TL olarak belirlendi.

Ceza, beslenen her hayvan için ayrı ayrı uygulanıyor. Kanuna aykırı şekilde bulundurulan hayvana ayrıca el konuluyor ve hayvan uygun bir tesise ya da koruma merkezine yerleştiriliyor.

ASLAN BESLEMENİN HAPİS CEZASI VAR MI?

Yalnızca aslan beslemek, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında idari para cezası gerektiriyor. Ancak hayvanın kaçması ve insanlar için tehlike oluşturması durumunda Türk Ceza Kanunu devreye giriyor.

Türk Ceza Kanunu'nun 177. maddesine göre, sahibi olduğu veya bakım ve gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı ve sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan ya da bu hayvanın kontrolünde ihmal gösteren kişi, 6 aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılıyor.

Hayvanın kaçakçılık yoluyla ülkeye sokulduğunun ya da izinsiz ticaretinin yapıldığının tespit edilmesi hâlinde ise ilgili diğer kanunlar kapsamında ayrıca işlem yapılabiliyor.

SARIYER'DEKİ ASLAN NEREDEN GELDİ?

Sarıyer Uskumruköy'de 22 Kasım Pazar akşamı saat 18.00 sıralarında bir dişi aslanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul Valiliği, aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve zabıta ekiplerince sürdürüldüğünü açıkladı.

Aslanın sahibi resmi olarak açıklanmadı. Mahalle Muhtarı Şeyda Üst, hayvanın büyük ihtimalle bölgedeki bir evde beslendiğini ve kaçtığını düşündüğünü söyledi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Başsavcılığın başlattığı soruşturmayla aslanın kime ait olduğu ve nasıl kaçtığı araştırılıyor.