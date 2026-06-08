ASKİ Ankara su kesintisi! 8-9 Haziran Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 8 HAZİRAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut

Etimesgut ilçesine bağlı Oğuzlar Mahallesi'nde, 1564. Cadde üzerinde bulunan 100 mm çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Kesintiden Oğuzlar Mahallesi'nin tamamı ile Topçu ve Ayyıldız mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

Yenimahalle

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde bulunan 150 mm çapındaki çelik boruda meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 11.30 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Susuz Mahallesi, Dempa Sanayi Sitesi, Kahramankazan Keresteciler Sitesi ve Saray Mahallesi etkilenmektedir.

Kahramankazan

Kahramankazan ilçesinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerindeki Susuz depo pompa hattında meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 20.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Saray Mahallesi'nin köy içi bölgesi, Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Gimat Depolama Sanayi Bölgesi ve bu bölgelere bağlı cadde ve sokaklar etkilenmektedir.

Çankaya

Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde, 1902. Sokak içerisinde bulunan 90 mm çapındaki içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 15.35 ile 18.00 arasında su verilemeyecektir. Kesintiden Ahlatlıbel Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

Polatlı

Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi'nde, Kızılçam Caddesi güzergâhında bulunan 160 mm çapındaki polietilen içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 8 Haziran 2026 tarihinde saat 15.55 ile 19.00 arasında su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Şentepe Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.