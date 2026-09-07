ASKİ Ankara su kesintisi! 7-8 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 7 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 7 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 7 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

GÖLBAŞI

Bahçelievler Mahallesi 210. Sokak üzerinde bulunan 100’lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerin arızayı gidermek için sahadaki çalışmaları devam etmektedir. Kesintinin saat 20.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Bahçelievler Mahallesi 210. Sokak ve çevresi etkilenmektedir.

YENİMAHALLE

İvedik OSB Mahallesi 2265 Sokak içerisinde bulunan 200 milimetre çapındaki duktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Çalışmaların saat 22.00’de tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden İvedik OSB 2265 Cadde ve Havalandırmacılar Caddesi çevresi etkilenmektedir.

Yuva Mahallesi 3000 Bulvarı içerisinde bulunan 300 milimetre çapındaki duktil boruda meydana gelen arıza nedeniyle de su kesintisi yapılmaktadır. Çalışmaların saat 23.00’te tamamlanması planlanmaktadır. Kesintiden Anteks İşyerleri ve Genç Kardeşler bölgesi etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Turkuaz Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu üzerinde bulunan 500 milimetre çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 11.15 ile 23.55 arasında plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir. Kesintiden Turkuaz Mahallesi’nin tamamı ile Şehit Ali Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir.

KEÇİÖREN

Çiçekli Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde bulunan 200 milimetre çapındaki duktil şebeke su borusunda deplase çalışması yapılması nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin saat 18.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Kalaba, Karargahtepe, Çiçekli, 19 Mayıs, İncirli ve Tepebaşı mahalleleri etkilenmektedir.

SİNCAN

Saraycık Mahallesi Aziz Nesin Bulvarı üzerinde bulunan 110 milimetre çapındaki şebeke hattında, müteahhit firmadan kaynaklanan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Ekiplerin arızayı gidermek için çalışmaları devam etmektedir. Kesintinin saat 18.00’de sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Saraycık TOKİ’nin tamamı etkilenmektedir.

PURSAKLAR

Saray Terfi İstasyonu’nda meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin saat 19.00’da sona ermesi planlanmaktadır. Kesintiden Sirkeli Yeşilova, Sirkeli Yeşilyurt, Kösrelik Kızıgı, Abadan ve Karşıyaka mahalleleri etkilenmektedir.