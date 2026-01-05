ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ocak Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Ocak günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Ocak Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 OCAK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

POLATLI

Kesinti Türü: Planlı

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 17.00

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 22.00

Açıklama:

Mehmet Akif Mahallesi'nin Sarıyer Sokak çevresinde bulunan dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle belirtilen saatler arasında su verilemeyecektir. Ekipler arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler:

Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümü

AKYURT

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 08.30

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.55

Açıklama:

Çubuk'tan ilçeye gelen 800 mm çapındaki ana içme suyu hattında oluşan arıza nedeniyle ilçe genelinde su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Yıldırım, Beyazıt, Timurhan, Büğdüz, Atatürk, Balıkhisar, Kalaba, Cücük, Şeyhler, Çınar, Saracalar, Yeşiltepe ve Güzelhisar mahalleleri

ALTINDAĞ

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 09.30

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.59

Açıklama:

Peçenek ve Gicik mahallelerine su sağlayan Akyurt Çubuk arası 800 mm içme suyu iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Peçenek Mahallesi ve Gicik Mahallesi

PURSAKLAR

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.55

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle özellikle üst kotlarda geçici su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanabilir. Çamlıdere Barajı'ndaki çalışmalar tamamlandığında sorunlar büyük ölçüde giderilecektir.

Etkilenen Yerler:

Pursaklar ilçesi genelinde

YENİMAHALLE

Kesinti Türü: Planlı

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 10.00

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.55

Açıklama:

Yoğun su kullanımı nedeniyle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilmektedir.

Etkilenen Yerler:

Yeşilevler, Demetevler, Demetgül, Demetlale, Özevler, Aşağı Yahyalar, Yukarı Yahyalar, Çamlıca, Yunus Emre, Anadolu, Pamuklar, Burç, Kaletepe, Kayalar, Güventepe, Barıştepe, Işınlar, Çarşı, Avcılar, Çiğdemtepe, Tepealtı, Karşıyaka, Memlik Köyü, Karacakaya Köyü, Mebuskent Sitesi, Yuva Köy, Yakacık, İlkyerleşim, Uğur Mumcu, Kardelen, Ata, Susuz, Esentepe, Serhat ve Beştepe mahalleleri

ETİMESGUT

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 10.10

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.55

Açıklama:

Yoğun su tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve geçici su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler:

Turkuaz, Atayurt, Yapracık, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, Şehitali, Orhun, Göksu, Şehit Osman Avcı, Tunahan, Süvari, Ahi Mesut, Elvan, Ayyıldız, Topçu, 30 Ağustos ve Alsancak mahalleleri

ÇANKAYA

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 11.10

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.59

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle ilçe genelinde basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler:

Çankaya ilçesi genelinde

MAMAK

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 13.10

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.00

Açıklama:

İlçe genelinde basınç düşüklüğü ve kısa süreli su kesintileri yaşanabilmektedir.

Etkilenen Yerler:

Mamak ilçesi genelinde

KEÇİÖREN

Kesinti Türü: Plansız

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 13.30

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.55

Açıklama:

Bazı mahallelerde basınç düşüklüğü ve geçici su kesintileri yaşanabilir.

Etkilenen Yerler:

Basınevleri, Esertepe, Kalaba, Adnan Menderes, Şefkat, Güçlükaya, Kamil Ocak, Bağlarbaşı, Yeşiltepe, Çaldıran, Ufuktepe, Şenlik, Yükseltepe, 19 Mayıs, Etlik, Karargahtepe ve Aşağı Eğlence mahalleleri

ÇUBUK

Kesinti Türü: Planlı

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 14.00

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.00

Açıklama:

Ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler:

Yıldırım Beyazıt, Barbaros ve Atatürk mahalleleri

GÖLBAŞI

Kesinti Türü: Planlı

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 13.55

Tahmini Tamir Saati: 6 Ocak 2026 saat 01.00

Açıklama:

Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Etkilenen Yerler:

İncek, Kızılcaşar, Taşpınar, Tulumtaş, Koparan, Hallaçlı, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Topaklı, Karşıyaka, Gazi Osman Paşa, Bahçelievler, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Yurtbey, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik Ercan, Karagedik Aydın, Tepeyurt ve Kırıklı mahalleleri

KAHRAMANKAZAN

Kesinti Türü: Planlı

Arıza Tarihi: 5 Ocak 2026 saat 17.00

Tahmini Tamir Saati: 5 Ocak 2026 saat 23.00

Açıklama:

Depo seviyelerinin yoğun kullanım nedeniyle düşmesi sonucu bazı bölgelerde basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler:

İmrendi Mahallesi alt kotları, Selpa Sanayi, Dağyaka 614. Cadde ve bağlı sokaklar, Saray Küme Evleri, TUSAŞ çevresi, Atom Caddesi, Saray Mahallesi, Keresteciler Sanayi Sitesi ve Saraykent Sanayi Sitesi çevresi