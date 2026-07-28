ASKİ Ankara su kesintisi! 28-29 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 28 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 28 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 28 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ETİMESGUT

Eryaman Mahallesi 285. Sokak’ta bulunan 225 milimetre çapındaki dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.40 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Eryaman Evleri Sitesi etkilenmiştir.

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde gerçekleştirilecek 600 milimetre çapındaki içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle, 28 Temmuz 2026 saat 23.55 ile 29 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Göksu Mahallesi’nin, Yavuz Selim Mahallesi’nin ve Şehit Osman Avcı Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

POLATLI

Çamlıca Mahallesi Kocatepe Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında, üçüncü şahısların çalışmaları sonucunda 160 milimetre çapındaki PVC boruda arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir. Kesintiden Çamlıca, Mehmet Akif ve Gazi mahallelerinin bir bölümü etkilenecektir.

Şehitlik Mahallesi 13 Eylül Caddesi’nde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki 160 milimetre çapındaki PVC boruda, üçüncü şahısların çalışmaları nedeniyle arıza meydana gelmiştir. Bu nedenle 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.10 ile 20.00 arasında su verilemeyecektir. Kesintiden Şehitlik Mahallesi’nin ve Gazi Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

YENİMAHALLE

Susuz Mahallesi’nde gerçekleştirilecek 600 milimetre çapındaki içme suyu hattı deplase çalışması nedeniyle, 28 Temmuz 2026 saat 23.55 ile 29 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Susuz Mahallesi ile Ata Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

KAHRAMANKAZAN

Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde yapımı tamamlanan deplase hattının 600 milimetre çapındaki duktil boru bağlantı çalışmaları nedeniyle, 28 Temmuz 2026 saat 23.55 ile 29 Temmuz 2026 saat 18.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Saray Mahallesi, Saray Keresteciler Sanayi Sitesi, Saraykent Sanayi Sitesi’nin bir bölümü, GİMAT Sanayi Sitesi ile bu bölgelere bağlı cadde ve sokaklar etkilenecektir.

HAYMANA

Haymana ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Atatürk Terfi İstasyonu’nda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle, 28 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 22.00 arasında su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Seyran Mahallesi ile Yeni Mahalle etkilenmiştir.

Ekipler, arızaların giderilmesi ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanması amacıyla sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.