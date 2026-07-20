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ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

20 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.05’te, Depo 41’de Enerjisa kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle pompalar durmuştur. Arızanın saat 18.00’de giderilmesi planlanmaktadır. Kesintiden Yuvaköy etkilenmektedir.  

GÖLBAŞI

Bahçelievler Mahallesi 79. Cadde üzerindeki 800 milimetrelik içme suyu hattında yapılacak branşman bağlantısı nedeniyle 20 Temmuz 2026 saat 20.00 ile 21 Temmuz 2026 saat 08.00 arasında planlı su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Şafak, Seğmenler, Bahçelievler, Eymir, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Karagedik, Kırıklı ve Tepeyurt mahalleleri etkilenecektir.

YENİMAHALLE

Yakacık TOKİ’de bulunan 90 milimetrelik polietilen boruda meydana gelen arıza nedeniyle 20 Temmuz 2026 saat 16.15 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Yakacık TOKİ ile Bağlar mevkisinin alt kotları etkilenmektedir. 

AYAŞ

Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Tuna Boylu Sokak’ta bulunan 90 milimetrelik PVC dağıtım hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 Temmuz 2026 saat 16.35 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi etkilenecektir.  

KAHRAMANKAZAN

Saray Mahallesi Çaniçi Caddesi’nde bulunan 700 milimetrelik ana iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 Temmuz 2026 saat 11.15 ile 23.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Çaniçi Caddesi, Ataom Caddesi, Dağyaka Caddesi, 688. Cadde ve bu caddelere bağlı sokaklar etkilenmektedir. Ekiplerimiz, arızayı en kısa sürede gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.  

ETİMESGUT

Yeni Bağlıca Mahallesi 1085. Sokak’ta bulunan 110 milimetrelik dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 Temmuz 2026 saat 12.15 ile 18.00 arasında plansız su kesintisi uygulanmıştır. Kesintiden Yeni Bağlıca Mahallesi’nin bir bölümü etkilenmektedir. Ekiplerimiz, arızayı en kısa sürede gidermek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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