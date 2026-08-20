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ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 20-21 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 20 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 20 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 20 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

YENİMAHALLE

Cumhuriyet Mahallesi 5617. Sokak’ta PE 100’lük boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Cumhuriyet Mahallesi 5617. Sokak ve Vera Vista Sitesi etkilenmektedir. Arızanın 20 Ağustos 2026 saat 22.00’de giderilmesi planlanmaktadır.

KEÇİÖREN

Çiçekli Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde yapılan çalışma sırasında 100’lük polietilen borunun zarar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Selçuklu Caddesi, Gülüm Sokak, Kuram Sokak, Gezi Sokak, Tansel Sokak, Tezol Sokak, 27. Sokak, 28. Sokak, Bilinç Sokak ve çevresi etkilenmektedir. Arızanın 20 Ağustos 2026 saat 20.00’de giderilmesi planlanmaktadır.

ÇUBUK

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İhlas Sokak’ta meydana gelen boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Yıldırım Beyazıt Mahallesi İzzet Begoviç Caddesi’ne bağlı sokaklar etkilenmektedir. Arızanın 20 Ağustos 2026 saat 20.00’de giderilmesi planlanmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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