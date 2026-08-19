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ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 19-20 Ağustos Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Ağustos günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Ağustos Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 AĞUSTOS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

BALA

Kerişli Mahallesi’nde bulunan içme suyu kuyusu pompasında meydana gelen arıza nedeniyle 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.30’dan 20.00’ye kadar su kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kerişli Mahallesi etkilenecektir. Arızanın giderilmesi için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir.

KEÇİÖREN

Çiçekli Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde yapılan çalışma sırasında içme suyu hattının zarar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Selçuklu Caddesi, Gülüm Sokak, Kuram Sokak, Gezi Sokak, Tansel Sokak, Tezol Sokak, 27. Sokak, 28. Sokak, Bilinç Sokak ve çevresi etkilenecektir.

GÜDÜL

Yukarı Mahalle sınırları içerisinde gerçekleştirilen TOKİ kanal çalışması sırasında içme suyu dağıtım hattının zarar görmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Kesintinin 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 19.00’a kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Yukarı Mahalle, Aşağı Mahalle, Emirler Mahallesi ve Yeni Mahalle etkilenecektir.

NALLIHAN

Çayırhan Mahallesi’ne su sağlayan pompa hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.30’a kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Çayırhan Mahallesi etkilenecektir.

PURSAKLAR

Saray Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sokak’ta meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintinin 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 20.00’ye kadar sürmesi beklenmektedir. Kesintiden Saray Cumhuriyet Mahallesi’nin bir bölümü etkilenecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
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