ASKİ Ankara su kesintisi! 14-15 Nisan Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 14 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 14 NİSAN

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yenimahalle

14 Nisan 2026 tarihinde saat 14.40 ile 20.00 arasında Yeşilevler Mahallesi Selçuklu Caddesi üzerinde yürütülen imalat çalışması nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Bu kesintiden Yeşilevler Mahallesi ile Yukarı Yahyalar Mahallesi’nin bir kısmı etkilenmektedir. Aynı gün saat 16.20 ile 20.00 arasında ise Yuvaköy Mahallesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmakta olup Yuvaköy Mahallesi etkilenmektedir.

Ayaş

14 Nisan 2026 tarihinde saat 15.05 ile 20.00 arasında Sinanlı Değirmenbaşı mevkiinde bulunan pompalarda Enerjisa kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Hocasinan, Mahkeme ve Cuma mahalleleri etkilenmektedir.

Çankaya

14 Nisan 2026 tarihinde saat 15.05 ile 21.00 arasında Alacaatlı Mahallesi Alacaatlı Caddesi’nde meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Kesintiden Dodurga Mahallesi, Alacaatlı Mahallesi, Türkkonut ve Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nin alt kotları etkilenmektedir.

Keçiören

14 Nisan 2026 tarihinde saat 15.40 ile 19.00 arasında Basınevleri Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde altyapı çalışması sırasında boruya verilen hasar nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Bu kesintiden Basınevleri ve Karargahtepe mahallelerinin alt kotları etkilenmektedir.

Gölbaşı

14 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birden fazla kesinti yaşanmaktadır. Hacılar Mahallesi’nde 15.45 ile 19.00 saatleri arasında içme suyu hattındaki arıza nedeniyle kesinti yapılmaktadır. Yavrucuk Mahallesi’nde ise 16.30 ile 18.00 saatleri arasında su verilememektedir. Ayrıca Karşıyaka Mahallesi Haymana Yolu üzerinde yürütülen yağmur suyu hattı çalışması nedeniyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanmakta olup Ballıkpınar ve Hacıhasan mahallelerinin tamamı ile Hacılar ve Karşıyaka mahallelerinin bir kısmı etkilenmektedir.

Çubuk

14 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 19.00 arasında Akkuzulu Mahallesi’nde meydana gelen boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Akkuzulu Mahallesi’nin tamamı etkilenmektedir.

Pursaklar

15 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında Saray Fatih Mahallesi Avrasya Caddesi üzerinde yürütülecek bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. Bu kesintiden Saray Fatih ve Saray Cumhuriyet mahalleleri etkilenecektir.