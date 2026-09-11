ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Eylül Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Eylül günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Eylül Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 EYLÜL

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

MAMAK

Mamak ilçesinde, Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Kesinti 11 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00'te başlamıştır. Suyun 23.00 civarında yeniden verilmesi beklenmektedir.

Kesintiden Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Hürel, Dostlar, Tepecik, Derbent ve Araplar mahalleleri etkilenmektedir.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan P10 Pompa İstasyonu'nda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yaşanmaktadır.

Kesinti 11 Eylül 2026 tarihinde saat 13.45'te başlamıştır. Suyun 23.55 civarında yeniden verilmesi planlanmaktadır.

Kesintiden Başpınar, Feridun Çelik, Doğantepe, Karapürçek, Beşikkaya ve Battalgazi mahallelerinin yüksek kotları etkilenmektedir.

SİNCAN

Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi Uluç Ali Paşa Bulvarı üzerinde bulunan 225 milimetre çapındaki şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Kesinti 11 Eylül 2026 tarihinde saat 14.30'da başlamıştır. Arızanın giderilmesinin ardından suyun 18.30 civarında yeniden verilmesi beklenmektedir.

Kesintiden Saraycık Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

Şereflikoçhisar ilçesi Emek Mahallesi'nde Enerjisa'nın çalışması sırasında dağıtım şebeke hattının zarar görmesi nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Kesinti 11 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30'da başlamış olup 19.30'a kadar devam etmesi planlanmaktadır.

Kesintiden Emek ve Cumhuriyet mahalleleri etkilenmektedir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yürütülen içme suyu iletim hattı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Çalışma kapsamında mevcut 2.200 milimetre çapındaki iletim hattına 1.600 milimetre çapındaki yeni iletim hattının bağlantısı yapılmaktadır. Ayrıca Etimesgut ve Sincan ilçelerini besleyen 900 milimetre çapındaki mevcut iletim hattının altından geçilerek imalatın tamamlanması planlanmaktadır.

Çalışmalar 10 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00'de başlamış olup 11 Eylül 2026 saat 22.00'ye kadar sürmesi planlanmaktadır.

Kesintiden Oğuzlar, Ayyıldız, Topçu, Atakent, Elvan, Piyade, Süvari, Kazım Karabekir, 30 Ağustos Mahallesi'nin bir kısmı, Alsancak Mahallesi'nin bir kısmı ve İstasyon Mahallesi'nin bir kısmı etkilenmektedir.

SİNCAN

Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yürütülen içme suyu iletim hattı çalışması, Sincan ilçesinde de basınç düşüklüğüne neden olmaktadır.

10 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00'de başlayan çalışmaların 11 Eylül 2026 saat 22.00'ye kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Çalışmalar nedeniyle Maraşal Çakmak, Selçuklu, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Andiçen, Atatürk, Pınarbaşı, Cimşit, Tandoğan ve Malazgirt mahallelerinde basınç düşüklüğü yaşanacaktır.