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Daha 24 yaşındaydı! Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi

Daha 24 yaşındaydı! Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi Haber Videosunu İzle
Daha 24 yaşındaydı! Yakınları cansız bedeninin başında sinir krizi geçirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki balkondan dengesini kaybedip beton zemine düşen 24 yaşındaki Merve Emin hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşen 24 yaşındaki Merve Emin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak’ta yaşandı. Binanın en üst katındaki evinin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre bir anlık denge kaybı sonucu yaklaşık 9 metre yükseklikten aşağı düştü. Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın meydana geldiği adreste incelemelerde bulunurken, yaşanan ölüme ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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