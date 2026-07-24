"Asırlık Gece dizi mi, sinema filmi mi, Asırlık Gece toplam kaç bölüm?" sorusu, yapımın tanıtımının ardından en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Yayınlanacağı platform, hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Asırlık Gece'nin dizi mi yoksa film mi olduğu, kaç bölüm süreceği ve yayın takvimi hakkında resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

ASIRLIK GECE DİZİ Mİ, SİNEMA FİLMİ Mİ?

"Asırlık Gece dizi mi, sinema filmi mi, toplam kaç bölüm?" sorusu yapımın yayınlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini konu alan yapımın formatı ve bölüm sayısı hakkında izleyiciler arama motorlarında yoğun şekilde araştırma yapıyor.

Tarihi olayları dramatik bir anlatımla ekrana taşıyan Asırlık Gece, gerçek olaylardan ilham alan hikâyesiyle dikkat çekiyor. Peki, Asırlık Gece dizi mi, sinema filmi mi, kaç bölümden oluşuyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

ASIRLIK GECE DİZİ Mİ, SİNEMA FİLMİ Mİ?

Asırlık Gece, sinema filmi değil, televizyon dizisi olarak hazırlandı. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi konu alıyor.

Belge ve tanıklıklardan yararlanılarak hazırlanan dizi, darbe girişiminin hazırlık sürecini, yaşanan önemli dönüm noktalarını ve olayların perde arkasını dramatik bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

ASIRLIK GECE TOPLAM KAÇ BÖLÜM?

Asırlık Gece dizisi toplam 15 bölümden oluşuyor. Yapım, 15 Temmuz gecesinde yaşanan olayları bölüm bölüm ele alarak izleyicilere kapsamlı bir hikâye sunuyor.

Dizinin her bölümünde, darbe girişimi sırasında farklı noktalarda yaşanan gelişmeler ve o gece verilen mücadele çeşitli karakterler üzerinden anlatılıyor.

ASIRLIK GECE DİZİSİNİN KONUSU

Asırlık Gece, 15 Temmuz darbe girişiminin hazırlık aşamasından başlayarak gecenin en kritik anlarına kadar uzanan süreci konu ediniyor. Yapımda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Boğaziçi Köprüsü başta olmak üzere köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeler ekranlara taşınıyor.

Yakın Türkiye tarihinin en önemli olaylarından birini merkezine alan dizi, yaşananları belge niteliğindeki bilgiler ve tanıklıklarla harmanlayarak izleyiciye sunuyor.

ASIRLIK GECE TÜRÜ VE YÖNETMENLERİ

Asırlık Gece, tarihi dönem ve dram türünde çekildi. Dizinin yönetmen koltuğunda Cihan Sağlam ve Ahmet Toklu oturuyor. Gerçek olaylardan uyarlanan yapım, tarihi atmosferi ve dramatik anlatımıyla dikkat çekerken, 15 bölümlük yapısıyla yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle izleyicilere aktarmayı hedefliyor.