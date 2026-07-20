Asgari ücrete zam mı geldi, ne zaman zam gelecek? Son dakika...

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü, zam beklentisine ilişkin son gelişmelere çevrildi. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar, "Asgari ücrete zam geldi mi?", "Asgari ücret ne zaman artacak?" ve "Ara zam yapılacak mı?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. Asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamaları ve zam beklentisine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM MI GELDİ?

Hükümet, farklı sektörlerin maliyet yapıları ile iller arasındaki ekonomik koşulları dikkate alan "sektörel ve bölgesel asgari ücret" modeli üzerinde çalışma yürütüyor. Henüz kesinleşmiş bir karar bulunmazken, olası düzenlemede çalışanların haklarının korunması, istihdamın artırılması ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Kanada, Japonya, Almanya ve ABD gibi ülkelerde uygulanan farklı asgari ücret modelleri de inceleniyor.

SOSYAL TARAFLARIN GÖRÜŞÜ ALINACAK

Takvim'in haberine göre yetkililer, olası bir düzenleme hayata geçirilmeden önce işçi ve işveren temsilcilerinin görüşlerinin alınacağını belirtiyor. Çalışanların hak kaybına uğramaması ve işverenlerin üretim faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirebilmesi için dengeli bir model oluşturulması hedefleniyor.Hazırlık sürecinde yalnızca Türkiye'deki ekonomik veriler değil, farklı ülkelerde uygulanan asgari ücret sistemleri de ayrıntılı biçimde inceleniyor.

NİHAİ KARAR ÇALIŞMALAR SONRASI VERİLECEK

Yürütülen analizlerin tamamlanmasının ardından ekonomi yönetimi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda nihai karar verilecek. Düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda kapsamı, geçiş süreci ve denetim mekanizmaları ayrıntılı şekilde belirlenecek. Yetkililer, şu aşamada kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmadığını, çalışmaların amacının üretim, istihdam ve çalışan refahı arasında kalıcı denge sağlayacak en uygun modeli belirlemek olduğunu vurguluyor.

KANADA'DA HER EYALETİN ÜCRETİ FARKLI

Kanada'da asgari ücret eyaletler tarafından belirleniyor. Ontario, British Columbia ve Alberta gibi eyaletlerde farklı asgari ücret tarifeleri uygulanıyor. Japonya'da ise asgari ücret, ülkenin 47 idari biriminin ekonomik koşullarına göre ayrı ayrı belirleniyor. Başkent Tokyo en yüksek asgari ücrete sahip bölgeler arasında yer alırken, kırsal kesimlerde daha düşük ücretler uygulanıyor. Çin'de eyaletler ve büyükşehirler kendi ekonomik şartlarına göre farklı asgari ücret belirleyebiliyor. Hindistan'da da eyaletlerin yanı sıra bazı sektörlerde farklı ücret uygulamaları bulunuyor.

AVRUPA'DA SEKTÖREL MODEL ÖNE ÇIKIYOR

Avrupa'da birçok ülkede sektörel ücret uygulamaları dikkat çekiyor. Almanya'da ülke genelinde yasal asgari ücret uygulanırken, toplu iş sözleşmeleri sayesinde bazı sektörlerde daha yüksek ücretler belirlenebiliyor. İtalya'da ulusal düzeyde yasal asgari ücret bulunmuyor. Ücretler büyük ölçüde sektör bazlı toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Avusturya'da da benzer şekilde ücretler sektörlere göre yapılan toplu sözleşmelerle şekillenirken, Belçika'da ulusal taban ücretin yanında birçok sektörde daha yüksek ücret seviyeleri uygulanıyor.

AMERİKA'DA ÇİFT SİSTEM UYGULANIYOR

Meksika'da ülke farklı ücret bölgelerine ayrılmış durumda. Özellikle sınır bölgelerinde diğer bölgelere göre daha yüksek asgari ücret uygulanıyor. ABD'de ise federal asgari ücret geçerliliğini korurken, eyaletler ve bazı şehirler kendi ekonomik koşullarına göre daha yüksek asgari ücret belirleyebiliyor. Bazı sektörlerde de farklı ücret uygulamaları bulunuyor.