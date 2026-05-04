Asgari ücret ara zam olacak mı? SON DAKİKA! Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, 2. zam yapılacak mı?

2026 yılı asgari ücret düzenlemeleri, çalışanlar ve işverenler açısından ekonomik gündemin en önemli başlıkları arasında yer almaya devam etmektedir. Özellikle yılın ikinci yarısına girilirken, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı konusu yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Peki, Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak mı, 2. zam yapılacak mı? Detaylar...

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM OLACAK MI? (2026)

2026 yılı itibarıyla asgari ücrette yıl ortasında ek bir artış yapılıp yapılmayacağı konusu kamuoyunun gündeminde yer almaya devam etmektedir. Ancak mevcut resmi durum incelendiğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile hükümet kanadından 2026 yılı Temmuz ayına yönelik herhangi bir ara zam kararına ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

Asgari ücret, Türkiye’de her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmekte ve genellikle yılın başında yürürlüğe girmektedir. Yıl içinde ek artış yapılması ise yalnızca ekonomik koşullar ve resmi karar süreçleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Geçmiş Yıllarda Ara Zam Uygulamaları

Asgari ücrette ara zam uygulamaları geçmiş yıllarda farklı dönemlerde gündeme gelmiştir. Özellikle:

2022 yılında yıl ortasında ara zam yapılmıştır

2023 yılında da benzer şekilde ek artış uygulanmıştır

2024 ve 2025 yıllarında ise yıl ortasında herhangi bir ek zam kararı alınmamıştır

Bu nedenle 2026 yılı için ara zam ihtimali tartışılmakla birlikte, mevcut resmi çerçevede kesinleşmiş bir uygulama bulunmamaktadır.

Sendikaların Görüş ve Talepleri

Çeşitli işçi sendikaları ve konfederasyonlar, asgari ücret belirleme sürecine ilişkin yapısal düzenleme taleplerini gündeme taşımaktadır. Bu kapsamda HAK-İŞ tarafından yapılan açıklamalarda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısının yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2026 yılı Temmuz ayı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücrete ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıdır. Ancak mevcut durumda Temmuz ayına yönelik resmi bir ara zam kararı açıklanmamıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya ilgili hükümet yetkilileri tarafından kamuoyuna duyurulmuş bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle Temmuz ayında asgari ücrete otomatik veya kesinleşmiş bir artış uygulanacağına dair resmi bir bilgi mevcut değildir.

2026 GÜNCEL ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

2026 yılı başında belirlenen ve halen geçerli olan asgari ücret tutarları şu şekildedir:

Net Asgari Ücret: 28.075,50 TL

Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL

İşverene Toplam Maliyet: 40.874,63 TL

Asgari Ücret Desteği: 1.270 TL

Bu rakamlar yıl başında yürürlüğe girmiş olup, resmi bir güncelleme yapılmadığı sürece geçerliliğini korumaktadır.