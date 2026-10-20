Asensio neden yok, Asensio Fenerbahçe Slavia Prag maçında yok mu, yedek mi, sakat mı, cezalı mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Fenerbahçe’nin Slavia Prag’ı ağırlayacağı karşılaşmanın ilk 11’leri açıklandı. Kadroların duyurulmasının ardından sarı-lacivertli taraftarların dikkatini en çok çeken konu ise Marco Asensio’nun maç kadrosunda yer almaması oldu. Sosyal medyada “Asensio neden yok?”, “Asensio yedek mi?” ve “Asensio sakat mı, cezalı mı?” soruları hızla gündeme geldi.
Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Asensio, sakatlığı nedeniyle Slavia Prag maçının kadrosunda yer almıyor. İspanyol yıldızın yokluğunda Fenerbahçe, Kadıköy’de Çek temsilcisi karşısına farklı bir hücum hattıyla çıkacak. İşte Asensio’nun durumu ve Fenerbahçe – Slavia Prag maçının ilk 11’leri.
ASENSİO NEDEN YOK?
Fenerbahçe’nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle Slavia Prag karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcu ne ilk 11’de ne de yedek kulübesinde yer alıyor. Asensio’nun sakatlığının türü ve ne kadar süre forma giyemeyeceğine ilişkin kulüpten henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
ASENSİO CEZALI MI?
Hayır, Asensio’nun kadroda bulunmamasının nedeni cezalı olması değil. Yıldız oyuncu, sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısına şu 11’le çıkıyor: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem, Vedat Muriqi.
SLAVİA PRAG’IN İLK 11’İ
Konuk ekip Slavia Prag’ın ilk 11’i ise şöyle: Markovic, Vlcek, Zima, N’Guessan, Moses, Novak, Suleiman, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.
İRFAN CAN KAHVECİ VE LUKAKU YEDEK
Fenerbahçe’de Alanyaspor maçında ilk 11’de forma giyen İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku, Slavia Prag karşılaşmasına yedek kulübesinde başlıyor. Sarı-lacivertlilerin yedekleri şu isimlerden oluşuyor: Mert, Tarık, Oppong, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Mimovic, Bartuğ, İrfan Can, Nene, Lukaku.
FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe – Slavia Prag karşılaşmasını İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. De Burgos’un yardımcılıklarını ise Iker De Francisco ve Ivan Masso Granado yapacak.