Asensio neden yok, Asensio Fenerbahçe Slavia Prag maçında yok mu, yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

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Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Asensio, sakatlığı nedeniyle Slavia Prag maçının kadrosunda yer almıyor. İspanyol yıldızın yokluğunda Fenerbahçe, Kadıköy’de Çek temsilcisi karşısına farklı bir hücum hattıyla çıkacak. İşte Asensio’nun durumu ve Fenerbahçe – Slavia Prag maçının ilk 11’leri.

ASENSİO NEDEN YOK?

Fenerbahçe’nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, yaşadığı sakatlık nedeniyle Slavia Prag karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. Deneyimli futbolcu ne ilk 11’de ne de yedek kulübesinde yer alıyor. Asensio’nun sakatlığının türü ve ne kadar süre forma giyemeyeceğine ilişkin kulüpten henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

ASENSİO CEZALI MI?

Hayır, Asensio’nun kadroda bulunmamasının nedeni cezalı olması değil. Yıldız oyuncu, sakatlığı sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN İLK 11’İ BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Slavia Prag karşısına şu 11’le çıkıyor: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem, Vedat Muriqi.

SLAVİA PRAG’IN İLK 11’İ

Konuk ekip Slavia Prag’ın ilk 11’i ise şöyle: Markovic, Vlcek, Zima, N’Guessan, Moses, Novak, Suleiman, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.