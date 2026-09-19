Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli, Asena Keskinci hangi dizilerde oynadı?

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Son dönemde adı yeniden gündeme gelen oyunculardan Asena Keskinci hakkında araştırmalar hız kazandı. Asena Keskinci kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? soruları izleyiciler tarafından merak edilirken, genç yaşta kamera karşısına geçen oyuncunun kariyeri de dikkat çekiyor.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlayan ve özellikle Bez Bebek dizisinde canlandırdığı Yağmur karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncudur. 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Keskinci, yıllar içerisinde televizyon dizilerinin yanı sıra sinema ve dijital platform projelerinde de rol aldı.

Oyuncunun son dönemde yeniden gündeme gelmesinde ise Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olması etkili oldu. Keskinci, dizinin yeni sezonunda Çimen karakterini canlandırmaya başladı.

ASENA KESKİNCİ KAÇ YAŞINDA?

Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 doğumludur. İstanbul'da dünyaya gelen oyuncu, 19 Eylül 2026 itibarıyla 25 yaşındadır. Oyunculuğa henüz çocuk yaşlarda başlayan Keskinci, kariyerini eğitim hayatıyla birlikte sürdürdü.

Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü'nde eğitim aldı.

ASENA KESKİNCİ NERELİ?

Asena Keskinci İstanbul doğumludur. Oyuncunun aslen nereli olduğuna ilişkin ise güvenilir kaynaklarda net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle İstanbul doğumlu olduğu bilgisiyle sınırlı kalmak daha doğru olacaktır.

ASENA KESKİNCİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine çocuk yaşta başlayan Asena Keskinci, bugüne kadar birçok televizyon ve dijital platform projesinde rol aldı. Keskinci'nin yer aldığı başlıca diziler ve canlandırdığı karakterler arasında şunlar bulunuyor:

• Yadigar – 2004

• Aliye – Zeynep Ebir, 2005

• Hırsız Polis – Kiraz, 2005-2007

• Parmaklıklar Ardında – 2007

• Bez Bebek – Yağmur, 2007-2010

• Yol Arkadaşım – Sedef, 2008

• Köstebekgiller – Pelin, 2010-2014

• Dedemin Dolabı – 2012

• Bir Aşk Hikayesi – Ece, 2014

• Masumiyet – Hande Hancı, 2021

• Adı Sevgi – Gülendam Aydan, 2022

• Ah Nerede – Burçak Abalı, 2022

• Jasmine – Yasemin, 2025

• Kızılcık Şerbeti – Çimen, 2026

ASENA KESKİNCİ BEZ BEBEK'TE KİMİ OYNADI?

Asena Keskinci denildiğinde akıllara gelen ilk yapımlardan biri Bez Bebek oluyor. Oyuncu, 2007-2010 yılları arasında ekrana gelen dizide Yağmur karakterini canlandırdı. Çocuk yaşta rol aldığı bu yapım, Keskinci'nin geniş izleyici kitlesi tarafından tanınmasında önemli bir yere sahip oldu.

ASENA KESKİNCİ KIZILCIK ŞERBETİ'NDE HANGİ ROLDE?

Asena Keskinci, 2026 yılında Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Keskinci, dizide Çimen karakterine hayat veriyor. Oyuncunun kadroya katılmasıyla birlikte “Asena Keskinci kimdir?” ve “Asena Keskinci hangi dizilerde oynadı?” soruları yeniden araştırılmaya başlandı.

ASENA KESKİNCİ'NİN OYNADIĞI FİLMLER

Televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol alan Asena Keskinci'nin filmografisinde Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller: Perili Orman, Köstebekgiller: Gölgenin Tılsımı, Arapsaçı, Ahlat Ağacı, Keman Ağıtları, Eklenti, Hiç Bir Yere Çıkmayan Yol, Ay Yüzü Parçalanmış Kalpler ve Bağlantı Hatası gibi yapımlar bulunuyor.

Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini farklı türlerdeki yapımlarla sürdüren Asena Keskinci, 2026 yılında Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen rolüyle televizyon ekranlarında yer almaya devam ediyor.