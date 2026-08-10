Artık Oluversin Gari filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Artık Oluversin Gari filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Artık Oluversin Gari filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Artık Oluversin Gari filmini izleyecek olanların merak ettiği Artık Oluversin Gari konusu nedir, Artık Oluversin Gari oyuncuları kimler ve Artık Oluversin Gari özeti gibi konuları inceliyoruz.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Artık Oluversin Gari filminin çekimleri Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirildi. Ege'nin doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Milas, filmin hikâyesine uygun atmosferin oluşturulmasında önemli rol oynadı.

Filmde Ege kasabasının günlük yaşamı, köy sakinleri arasındaki ilişkiler ve tarihi alan çevresinde yaşanan gelişmeler ön plana çıkıyor. Milas'ın doğal ve kültürel dokusu da yapımın atmosferini destekliyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Artık Oluversin Gari, 2021 yılında izleyiciyle buluştu. Yapım, üç filmlik Oluversin Gari serisinin son halkası olarak ekranlara geldi. Filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan otururken senaryo Murat Gürvardar tarafından kaleme alındı.

Yapımın televizyon prömiyeri Temmuz 2021'de gerçekleştirildi. Film, serinin diğer yapımları gibi Muğla'nın Milas ilçesinde çekildi.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Artık Oluversin Gari, Güney ve Derya'nın ilişkisi etrafında gelişen olayları konu alıyor. Filmde Güney, Derya'ya evlilik teklifi hazırlığı yaparken köyde yaşanan gelişmeler işleri karmaşık hale getiriyor.

Deniz'in ameliyatının ardından yaşanan gelişmeler ve köylüler arasında yayılan dedikodular hikâyenin seyrini değiştiriyor. Güney, Derya'ya olan aşkını sürdürürken Seda'nın Güney'in çevresinde bulunması da ikilinin ilişkisini zorlayan gelişmelere neden oluyor.

Seda'nın bulduğu flaş bellek ise olayların daha da karışmasına yol açıyor. Köylülerin defineciler ve otelciler olarak iki gruba ayrılmasıyla birlikte filmde komedi ve macera dolu olaylar yaşanmaya başlıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Artık Oluversin Gari oyuncu kadrosunda Birand Tunca, Aslıhan Malbora ve Tuğba Melis Türk başta olmak üzere birçok başarılı oyuncu yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

• Birand Tunca

• Aslıhan Malbora

• Tuğba Melis Türk

• Halil İbrahim Kurum

• Selahattin Taşdöğen

• Ali Rıza Tanyeli

• Kıvanç Baran Aslan

• Tuğçe Karabayır

• Orçun Kaptan

• Işıltı Su Alyanak

• Suat Sungur

• Hilmi Erdem

• Nilgün Karababa

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNDE HANGİ OYUNCU HANGİ ROLDE?

Filmin baş karakterlerinden Güney'i Birand Tunca, Derya'yı Aslıhan Malbora, Seda'yı ise Tuğba Melis Türk canlandırıyor. Güney'in babası Salih karakterine Suat Sungur hayat verirken, köyde yaşayan karakterler de hikâyenin gelişiminde önemli rol oynuyor.

Güney'in arkeolog olması ve tarihi alanın korunması için mücadele etmesi, filmin hikâyesindeki önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Derya ile tanışmasıyla birlikte Güney'in hayatında aşk da önemli bir yer edinmeye başlıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Artık Oluversin Gari filminin yönetmenliğini Hasan Doğan üstleniyor. Filmin senaryosu Murat Gürvardar tarafından kaleme alınırken, müziklerini Barış Aryay hazırladı.

Yapımcılığını Juli Sanat'ın üstlendiği film, Oluversin Gari serisinin hikâyesini devam ettiren yapımlardan biri olarak dikkat çekiyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Artık Oluversin Gari, komedi ve dram türlerini bir araya getiriyor. Filmde aşk, aile ilişkileri, köy yaşamı, tarihi alanların korunması ve toplumsal ilişkiler komedi unsurlarıyla birlikte işleniyor.

Ege atmosferinin ön planda olduğu yapım, karakterlerin yaşadığı eğlenceli ve zaman zaman karmaşık olayları izleyiciye aktarıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ KAÇ SAAT?

Artık Oluversin Gari filminin süresi yaklaşık 2 saat 31 dakikadır. 2021 yapımı film, komedi ve dram unsurlarını bir araya getirerek Güney ve Derya'nın hikâyesini serinin final halkasında tamamlıyor.

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Film adı: Artık Oluversin Gari

Yapım yılı: 2021

Tür: Komedi, dram

Yönetmen: Hasan Doğan

Senarist: Murat Gürvardar

Müzik: Barış Aryay

Başroller: Birand Tunca, Aslıhan Malbora, Tuğba Melis Türk

Çekim yeri: Muğla, Milas

Süre: Yaklaşık 2 saat 31 dakika

Yapım şirketi: Juli Sanat

ARTIK OLUVERSİN GARİ FİLMİ HAKKINDA

Artık Oluversin Gari, Ege atmosferini merkezine alan hikâyesi, aşk ve aile ilişkileriyle dikkat çekiyor. Güney'in tarihi alanı koruma çabasıyla başlayan olaylar, Derya ile yaşadığı aşk ve köyde ortaya çıkan anlaşmazlıklarla farklı bir boyuta taşınıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen çekimleri, kalabalık oyuncu kadrosu ve Oluversin Gari serisinin devam filmi olmasıyla öne çıkan yapım, televizyon ekranlarında yayınlandığında izleyicilerin merak ettiği filmler arasında yer alıyor.