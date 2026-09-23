Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Fransız oyuncu, yönetmen ve tiyatro sanatçısı Arnaud Denis, 43 yaşında hayatını kaybetti. Özellikle tiyatro çalışmaları ve sahnelediği klasik eserlerle tanınan Denis, 2023 yılında geçirdiği kasık fıtığı ameliyatının ardından ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Operasyon sırasında yerleştirilen polipropilen protez sonrasında başlayan şikayetleri yıllar içinde ağırlaştı. Peki, Arnaud Denis kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Arnaud Denis neden öldü? Detaylar...

ARNAUD DENİS KİMDİR?

Arnaud Denis, 31 Mayıs 1983'te Paris'te doğan Fransız oyuncu, yönetmen ve tiyatro sanatçısıydı. Tiyatro alanında ağırlıklı olarak çalışmalar yapan Denis, oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik ve oyun uyarlamalarıyla da kariyerini sürdürdü. Jean-Laurent Cochet'nin eğitiminden geçen sanatçı, daha sonra Paris'teki Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique'e kabul edildi ve burada Dominique Valadié'nin sınıfında eğitim gördü. Ancak konservatuvarda yalnızca bir yıl kaldı.

Denis'in tiyatroya ilgisi genç yaşlarda başladı. Kariyerinin önemli bölümünü klasik tiyatro eserleri üzerine kuran sanatçı, 2003 yılında Les Compagnons de la Chimère adlı tiyatro topluluğunu kurdu ve yaklaşık 15 yıl boyunca topluluğun çalışmalarını yönetti. Topluluk bünyesinde oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra çeşitli klasik eserlerin sahnelemelerinde görev aldı.

Oyunculuk kariyerinde tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon yapımlarında da yer aldı. Filmografisinde 2009 yapımı Vivre!, 2014 tarihli Yves Saint Laurent ve 2002 tarihli kısa film Demi-tour bulunuyor. Televizyonda ise Elles et moi, Monsieur Max, Napoléon ve Candice Renoir gibi yapımlarda rol aldı.

Arnaud Denis'in kariyerinde yönetmenlik de önemli bir yer tuttu. Gérard Savoisien imzalı Marie des Poules - Gouvernante chez George Sand ile Mademoiselle Molière gibi tiyatro çalışmalarında yönetmen olarak öne çıktı. Oscar Wilde'ın L'Importance d'être constant adlı eserini de sahneye taşıdı. 2024 yılında Pierre Choderlos de Laclos'nun eserinden uyarlanan Les Liaisons dangereuses oyununu yönetti. Bu çalışma, Denis'in son dönemindeki önemli tiyatro projelerinden biri oldu.

Denis, oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarıyla Molières ödüllerinde üç kez aday gösterildi. 2025 yılında ise Les Liaisons dangereuses ile Syndicat de la critique tarafından verilen Laurent-Terzieff ödülünü kazandı.

ARNAUD DENİS'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Arnaud Denis'in doğrulanabilen ekran çalışmalarında şu yapımlar yer alıyor:

Demi-tour – 2002, kısa film

Napoléon – 2002, televizyon

Monsieur Max – 2006, televizyon

Elles et moi – 2007, televizyon

Vivre! – 2009, sinema

Yves Saint Laurent – 2014, sinema

Candice Renoir – 2015, televizyon

Film ve televizyon kariyeri, tiyatro çalışmalarına kıyasla daha sınırlı olan Denis, esas olarak Fransız sahne sanatları alanındaki oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarıyla tanındı.

ARNAUD DENİS NEDEN ÖLDÜ?

Arnaud Denis'in ölümünden önceki sağlık süreci, 17 Temmuz 2023'te geçirdiği sağ kasık fıtığı ameliyatıyla başladı. Operasyon sırasında vücuduna polipropilenden üretilmiş bir fıtık protezi yerleştirildi. Denis'in aktardığına ve hakkında yayımlanan haberlere göre ameliyattan kısa süre sonra yoğun ağrıların yanı sıra çeşitli sağlık sorunları ortaya çıktı. Le Monde, ameliyattan sonraki dönemde ağrı, bulantı, titreme ile sindirim, hormonal, kas ve nörolojik sorunların görüldüğünü ve Denis'in yaklaşık üç ay içinde 17 kilogram kaybettiğini aktardı.

Yaşadığı sorunların ardından protezin vücudu tarafından tolere edilmediğini düşündüren değerlendirmeler yapıldı. Denis, implantın çıkarılması amacıyla Nisan 2024'te ABD'ye gitti. Protez burada çıkarıldı ancak sağlık durumunda beklenen düzelme gerçekleşmedi. Sonraki süreçte kronik iltihaplanma ve bağışıklık sistemiyle ilgili sorunlar yaşadığını belirten Denis'e miyaljik ensefalomiyelit tanısı konulduğu bildirildi. Bazı haberlerde bu durumun ASIA sendromu bağlamında değerlendirildiği aktarıldı.

Sağlık sorunlarının ağırlaşmasıyla Denis'in günlük yaşamı ve sanat çalışmalarını sürdürmesi de mümkün olmadı. Oyuncu, ilerleyen dönemde ciddi düzeyde işlev kaybı yaşadığını ve yaşamının büyük bölümünü evinde geçirmek zorunda kaldığını ifade etti. Yaşadığı sağlık sorunlarının implantla bağlantılı olduğunu savunan Denis, bu konuda hukuki mücadele de başlattı.

Denis, 5 Ocak 2026'da Paris Savcılığına taksirle yaralama suçlamasıyla başvurdu. Ancak Paris Savcılığı, ağustos sonunda dosya hakkında takipsizlik kararı verdi. Savcılığın değerlendirmesinde, yaşanan sağlık sorunları ile implant arasında bir bağlantının mümkün olduğunun düşünülebileceği ancak ceza hukuku bakımından gerekli olan kesin bilimsel nedensellik bağının kurulamadığı belirtildi. Savcılık ayrıca Denis'in yaşadığı ağır sağlık sorunlarının gerçekliğini sorgulamadı.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından Denis, ötanazi prosedürü için Belçika'ya başvurdu. 18 Mart'tan itibaren Namur'daki palyatif bakım merkezinde prosedürün tamamlanmasını beklediği bildirildi. Avukatının açıklamasına göre karar, Namur'daki üç doktorla yapılan değerlendirmelerin ardından alındı.

Arnaud Denis, 22 Eylül 2026'da Belçika'nın Namur kentinde ötanaziyle hayatını kaybetti. Ölümünün, yıllar boyunca yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından kendi talebi doğrultusunda gerçekleştirilen ötanazi sonucunda meydana geldiği avukatı tarafından açıklandı.

Denis'in ölümünden önce yayımladığı veda mesajında, yaşadığı tıbbi sürece ilişkin eleştirilerini dile getirdiği ve benzer sorunlar yaşayan kişilerin sesi olmak istediğini belirttiği aktarıldı. Böylece sanatçının üç yıl süren sağlık mücadelesi, 43 yaşında Belçika'da hayatını kaybetmesiyle sona erdi.