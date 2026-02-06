Yıllardır ekranda olan ve her sezon büyük ilgi gören yapım, bu hafta da heyecan dolu sahneleriyle izleyicisini bekliyor. Alışılmış günü ve saatinde ekranlara gelecek olan Arka Sokaklar, bu akşam da sevenlerini televizyon karşısına toplamaya hazırlanıyor. Peki, Arka Sokaklar 738. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı?

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN HİKAYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde görev yapan özel bir polis ekibinin hem suçla mücadele süreçlerini hem de kişisel hayatlarında yaşadıkları zorlukları konu edinen uzun soluklu bir polisiye yapımdır.

• Ekip, tehlikeli suçlularla uğraşırken kendi özel hayatlarındaki sorunlarla da baş etmeye çalışır.

• Her bölümde cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu ve organize suçlara dair dosyalar ekrana taşınır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu yükseltir.

• Dramatik olayların yanında yer yer mizahi sahnelerle denge kurulur.

• Rıza Baba (Rıza Soylu) önderliğindeki ekip, adalet, dayanışma ve sadakat duygularıyla hareket eder.

• Karakterlerin aşkları, trajedileri ve içsel çatışmaları dizinin duygusal yönünü ön plana çıkarır.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK? DUYGULANDIRAN SELAM: HATAY'DAN EKİBE UMUT DOLU MESAJ

Komiser yardımcısı Birce'nin Hatay'dan ekibe gönderdiği içten selam, herkesin yüreğine dokunur. Zor günlerden geçen ekip için bu mesaj yalnızca bir selam değil, aynı zamanda dayanışmanın ve umudun güçlü bir simgesidir. Birce'nin varlığı, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun, ekibin bağlarının hâlâ sapasağlam olduğunu bir kez daha hatırlatır.

RIZA BABA'DAN ALİ'YE TARİHİ GÜVEN

Rıza Baba, Ali'ye olan güvenini bu kez çok daha net bir şekilde gösterir. Savcının bilgisi dışında yapılacak riskli operasyonda, her ihtimale karşı kendi silahını Ali'ye teslim eder. Bu hareket, sadece bir önlem değil; yılların tecrübesiyle verilen büyük bir güvenin ifadesidir. Ancak akıllardaki soru nettir: Ali, bu ağır sorumluluğun altından kalkabilecek mi?

ALİ'NİN İÇ HESAPLAŞMASI: GÖRÜLMEK VE HAYATA TUTUNMAK

Ali, içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak ister. Görülmek, fark edilmek ve yeniden hayata karışmak onun için artık bir ihtiyaçtır. Bu operasyon, Ali'nin kendini ispatlaması için belki de son şanstır. Hem ekibe hem de kendisine karşı vereceği sınav, onu geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyebilir.

EKİP NEFESİNİ TUTTU: CEVHER ARANIYOR

Tüm ekip, Cevher'i bulmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam eder. İpuçları bir araya geldikçe çember daralır, tansiyon her geçen dakika yükselir. Ancak Cevher, köşeye sıkıştığını hissettiği anda beklenmedik bir hamle yapar.

SELİN KAÇIRILIYOR, HESAP KAPANIYOR

Cevher'in Selin'i kaçırması, olayların seyrini tamamen değiştirir. Artık bu sadece bir takip değil, zamana karşı bir kurtarma mücadelesidir. Mesut, sonunda Cevher'i bulduğunda geri dönüş yoktur. Bu karşılaşma, Cevher için yolun sonu olurken ekip için de adaletin ağır ama kaçınılmaz yüzünü temsil eder.

738. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR

Dizinin yeni bölümleri, yayınlandığı kanal üzerinden ve dijital mecralarda tek parça halinde takip edilebilmektedir.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU

Adem'in abisi Zeynel kardeşinin cenazesine gelir. Onu öldürenlerden intikam almak istemektedir. Adem'i Cevher'in öldürdüğü kulaktan kulağa yayılmıştır. Cevher iyice sıkışmıştır. Mesut'un Ali'yi hastaneden çıkar çıkmaz Rıza babalara getirmesi evde huzursuzluğa neden olur.

Cevher işin içinden çıkamayınca soluğu Mesut'un evinde alır. Hedefi yine Ayşecan'dır.