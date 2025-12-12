Arka Sokaklar 732. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

D Media imzasıyla yıllardır kesintisiz olarak ekrana gelen Arka Sokaklar, 19. sezonuna tüm temposuyla devam ediyor. Her Cuma akşamı seyirci karşısına çıkan yapım, bu hafta 731. bölümüyle yayınlanacak. Diziyi canlı ve yüksek görüntü kalitesinde izlemek isteyenler için yayın saatini kaçırmamak büyük önem taşıyor. Peki, Arka Sokaklar'ın 732. bölüm tanıtımı yayımlandı mı?

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra

DİZİNİN HİKÂYESİ

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan özel bir polis ekibinin hem görev sırasında yaşadıkları zorlu mücadeleleri hem de kişisel hayatlarını konu alan uzun soluklu bir dizidir.

• Ekip; cinayet, uyuşturucu, kaçakçılık, gasp ve organize suç örgütleriyle mücadele eder.

• Her bölümde farklı bir suç vakası ele alınır ve çözüm süreci ekibin operasyonlarıyla izleyiciye aktarılır.

• Aksiyon dolu operasyon sahneleri, gerilim unsurlarıyla birleşerek temponun düşmemesini sağlar.

• Hikâyelerde dram ile mizah unsurları bir arada işlenir.

• Rıza Baba önderliğinde sadakat, adalet ve dayanışma ön planda tutulur.

• Karakterlerin aşkları, kayıpları ve kişisel çatışmaları dizinin duygusal yönünü güçlendirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?MESUT'UN YALNIZ KARARI, SELİN'E BEKLENMEDİK TEPKİ

Tunç meselesinde yaşananların ardından Mesut, artık kimseye güvenmeden bu işi tek başına çözmeye karar verir. Selin ise ona yardımcı olmaya çalışırken hiç ummadığı bir tavırla karşılaşır. Mesut'un keskin duruşu, Selin'i hem şaşırtır hem de derinden yaralar.

CEVHER ÖFKESİ EKİBİ SARSAR

Cevher'in kaçmasına engel olamayan ekip, Mesut'un büyük öfkesinin hedefi hâline gelir. Bu ekibin bir parçası olan Selin de Mesut'un sert tepkilerinden payını alır. Yaşananlar, ekip içindeki dengeleri ciddi şekilde sarsar.

TUNÇ KARAKOLDA, HÜSNÜ'NÜN SORGU SUALLERİ ALTINDA

Geçmişte yaptıklarının bedeliyle yüzleşen Tunç, karakolda Hüsnü'nün karşısına çıkar. Hüsnü'nün soruları Tunç'u köşeye sıkıştırırken, hesaplaşma giderek daha gergin bir hâl alır.

ALİ VE PINAR'DAN YILLAR SONRA GELEN KAVUŞMA

Uzun yılların biriktirdiği özlem, Ali ve Pınar'ın kavuşmasıyla sona erer. Dağ gibi büyüyen hasret, tek bir sarılmayla erir gider. İkili, beklemeyi daha fazla uzatmadan duygularına teslim olur.

ARKA SOKAKLAR 732. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar'ın 732. bölümüne ait fragman henüz izleyiciyle paylaşılmadı.