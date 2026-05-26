Kurban Bayramı arefesi, İslam dünyasında manevi hazırlığın en yoğun yaşandığı özel zaman dilimlerinden biridir. Bu mübarek gün ve gece, Müslümanlar için hem geçmişin muhasebesini yapma hem de ibadetlerle Allah’a yönelme fırsatı sunar. Peki, Arefe gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Arefe gecesi hangi namaz kılınır, ne zaman kılınır? Detaylar haberimizde.

AREFE GECESİ HANGİ NAMAZ KILINIR?

Arefe gecesi, Kurban Bayramı’ndan bir önceki gece olması nedeniyle İslam dünyasında manevi hazırlığın yoğunlaştığı özel zaman dilimlerinden biridir. Bu geceye özel farz kılınmış belirli bir namaz bulunmamaktadır. Ancak genel İslami kaynaklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamalarına göre, bu gecede kılınabilecek nafile ibadetler arasında tövbe namazı, şükür namazı ve tesbih namazı öne çıkmaktadır.

Müslümanlar bu mübarek geceyi değerlendirmek için özellikle nafile ibadetlere yönelir. Kur’an-ı Kerim tilaveti, istiğfar, zikir ve dua ile birlikte nafile namazlar, arefe gecesinin manevi atmosferini ihya etmenin en çok tercih edilen yollarındandır.

AREFE GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR

Arefe gecesi için özel bir “tek tip namaz kılınışı” bulunmamaktadır. Ancak uygulamada en çok tercih edilen yöntem, nafile namazların 2 rekat şeklinde kılınmasıdır.

Genel kılınış şekli şu şekilde uygulanır:

Niyet:

Kalben “Niyet ettim Allah rızası için arefe gecesi namazını kılmaya” şeklinde niyet edilir.

Kılınış:

Nafile namazlar genellikle 2 rekat olarak kılınır ve selam verilir. Bu şekilde birkaç set halinde toplam rekat sayısı artırılabilir.

Okunan sureler:

Her rekatta Fatiha Suresi’nden sonra İhlas Suresi başta olmak üzere kısa sureler okunur. Bazı kaynaklarda her rekatta 5 veya 10 defa İhlas Suresi okunabileceği de belirtilmektedir.

Bu uygulamalar farz değil, tamamen kişinin manevi tercihi ve ibadet yoğunluğuna göre şekillenen nafile ibadetlerdir.

AREFE GECESİ NAMAZI KAÇ REKAT?

Arefe gecesi için belirlenmiş kesin bir rekat sayısı bulunmamaktadır. Ancak İslami kaynaklarda ve halk arasında aktarılan uygulamalarda farklı rekat seçenekleri yer almaktadır.

En yaygın uygulamalar şunlardır:

2 rekatlık nafile namazlar halinde kılınması

Toplam 4, 8, 10 veya 12 rekata kadar çıkarılabilmesi

En sık tercih edilen uygulamanın 10 rekat (5 selam) olması

Özellikle 10 rekatlık uygulamada her iki rekatta bir selam verilerek ibadet tamamlanır. Bu uygulama kesin bir dini zorunluluk değil, tamamen nafile ibadet geleneği kapsamında değerlendirilir.

AREFE GECESİ NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Arefe gecesi namazı için belirlenmiş kesin bir vakit aralığı yoktur. Ancak bu ibadet genellikle yatsı namazından sonra gece boyunca, özellikle de teheccüd vakti olarak bilinen gece yarısından sonraki zaman diliminde kılınır.

Genel uygulama şu şekildedir:

Yatsı namazından sonra başlanabilir

Gece boyunca istenilen vakitte kılınabilir

Teheccüd vakti (gecenin son üçte biri) en faziletli zaman olarak değerlendirilir

İmsak vaktine kadar nafile ibadetlere devam edilebilir

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre arefe gecesi için özel bir vakit sınırı bulunmamakla birlikte, gecenin manevi atmosferinden en iyi şekilde faydalanmak için sakin ve huşu dolu zaman dilimleri tercih edilmektedir.