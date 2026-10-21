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Arda Güler Real Madrid Leipzig maçında oynuyor mu, ilk 11’de mi, kadroda mı?

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Arda Güler Real Madrid Leipzig maçında oynuyor mu, ilk 11’de mi, kadroda mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Real Madrid, sahasında Alman ekibi RB Leipzig’i ağırlıyor. Dev maç öncesinde Türk futbolseverlerin gözü, İspanyol devinin milli yıldızı Arda Güler’in durumuna çevrildi. Karşılaşma saati yaklaşırken “Arda Güler Leipzig maçında oynuyor mu?” ve “ilk 11’de mi?” soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.

Merak edilen sorunun yanıtı netleşti: Arda Güler, Real Madrid’in Leipzig karşısındaki ilk 11’inde yer aldı. Real Madrid’in açıkladığı kadroya göre milli futbolcu, 15 numaralı formasıyla maça ilk 11’de başlıyor. İşte Real Madrid – Leipzig maçının ilk 11’i ve Arda Güler’in durumu.

ARDA GÜLER LEİPZİG MAÇINDA OYNUYOR MU?

Evet, Arda Güler Leipzig maçında forma giyiyor. Real Madrid Teknik Direktörü José Mourinho, milli yıldıza Şampiyonlar Ligi’ndeki bu kritik mücadelede ilk 11’de şans verdi.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

Arda Güler, Real Madrid’in Leipzig karşısındaki ilk 11’inde yer alıyor. Milli futbolcu, hücum hattında Kylian Mbappé ve Vinicius Junior ile birlikte görev yapacak. Real Madrid’in maç öncesi paylaştığı kadro görselinde de Arda Güler’in fotoğrafı öne çıkarıldı.

REAL MADRİD’İN LEİPZİG MAÇI İLK 11’İ

Real Madrid, Leipzig karşısına şu 11’le çıkıyor: Courtois, Valverde (kaptan), Rüdiger, Huijsen, Álvaro Carreras, Camavinga, Bernardo, Bellingham, Vinicius Jr., Arda Güler, Mbappé.

REAL MADRİD’İN YEDEKLERİ

İspanyol ekibinin yedek kulübesinde ise şu isimler bulunuyor: Lunin, Éder Militão, Endrick, Trent, Tchouaméni, Konaté, Cucurella, César Espí, Brahim, Dumfries, Yan Diomande ve Thiago.

REAL MADRİD LEİPZİG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Madrid – Leipzig maçı bu akşam, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu’nda başlayacak. Karşılaşma Türkiye’de tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Tabii Spor kanallarındaki yabancı takımların maçları Premium üyelik kapsamında yer aldığı için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin tabii Premium üyeliğine sahip olması gerekiyor.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI MERAK EDİLİYOR

Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkacak olması, Türk futbolseverleri Bernabéu’daki karşılaşmaya kilitledi. Milli yıldızın Leipzig karşısında sergileyeceği performans, hem Real Madrid taraftarları hem de Türkiye’deki futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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