Arda Güler neden yok, Real Madrid Rayo Vallecano maçında Arda Güler yok mu, Arda Güler sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu 12 Eylül Cumartesi?

İspanya La Liga’da Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelirken, Arda Güler’in maç kadrosundaki durumu merak konusu oldu. Arda Güler neden yok, Real Madrid Rayo Vallecano maçında Arda Güler yok mu, Arda Güler sakat mı veya cezalı mı soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte Arda Güler’in Rayo Vallecano karşılaşmasındaki son durumu ve kadro bilgisi...

REAL MADRİD RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmada Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Ligde önemli bir mücadeleye sahne olacak karşılaşma öncesinde taraftarlar, “Real Madrid Rayo Vallecano maçı hangi kanalda?”, “Real Madrid Rayo Vallecano maçı saat kaçta?” ve “Real Madrid Rayo Vallecano maçı nereden canlı izlenir?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte mücadeleye ilişkin tarih, saat, stadyum ve yayıncı kanal bilgileri...

Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki La Liga mücadelesi 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. İspanya'nın iki önemli ekibini karşı karşıya getirecek mücadele, Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'nda futbolseverleri buluşturacak.

Real Madrid Rayo Vallecano maçı Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın başlama saati yaklaşırken futbolseverler, mücadeleyi hangi platformlardan takip edebileceklerini araştırıyor.

REAL MADRİD RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid Rayo Vallecano karşılaşması S Sport, S Sport Plus kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ekranlarından veya ilgili yayın platformları üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, yayın seçeneklerini kullanabilecek.

REAL MADRİD RAYO VALLECANO MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

La Liga karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, S Sport ve S Sport Plus üzerinden mücadeleyi takip edebilecek. Ayrıca karşılaşmanın AzTV ekranlarından da canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın platformlarında kanal numaraları ve erişim seçenekleri değişebildiğinden, maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmek önem taşıyor.

S SPORT CANLI İZLEME VE YAYIN BİLGİLERİ

S Sport üzerinden La Liga heyecanını takip etmek isteyen izleyiciler, mevcut platform seçenekleri üzerinden yayına ulaşabilecek. Verilen bilgilere göre S Sport, Turkcell TV+ 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. İnternet üzerinden erişim seçenekleri de bulunurken, platformların güncel yayın akışlarının kontrol edilmesi öneriliyor.

Real Madrid Rayo Vallecano maçını S Sport Plus üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, internet üzerinden platforma erişerek karşılaşmayı canlı takip edebilecek. S Sport Plus'ın yayın akışı ve eriş

ARDA GÜLER NEDEN YOK? REAL MADRID RAYO VALLECANO MAÇINDA ARDA GÜLER YOK MU?

Real Madrid'in Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldiği mücadelede Arda Güler'in ilk 11'de yer almaması futbolseverlerin dikkatini çekti. “Arda Güler neden yok?”, “Arda Güler sakat mı, cezalı mı?” ve “Arda Güler kadroda yok mu?” soruları karşılaşmanın başlamasıyla birlikte gündeme geldi.

ARDA GÜLER SAKAT MI, CEZALI MI?

Arda Güler'in Rayo Vallecano karşılaşmasında kadroda yer almamasının nedeni sakatlık ya da ceza değil. Milli futbolcu, Real Madrid'in maç kadrosunda bulunuyor ancak teknik direktör tarafından karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması tercih edildi.

Bu nedenle Arda Güler'in maç kadrosunda olmadığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Genç yıldız, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında teknik ekibin tercihine bağlı olarak oyuna dahil olabilir.

ARDA GÜLER REAL MADRİD RAYO VALLECANO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler, Real Madrid ile Rayo Vallecano arasındaki mücadelede yedekler arasında yer alıyor. Bu nedenle karşılaşmada forma giyme ihtimali bulunuyor.

Maçın gidişatına göre teknik heyetin Arda Güler'i ikinci yarıda veya ilerleyen dakikalarda sahaya sürmesi beklenebilir. Ancak oyuncunun ne zaman oyuna dahil olacağı teknik direktörün kararına bağlı olacak.

ARDA GÜLER NEDEN YEDEK?

Arda Güler'in Rayo Vallecano karşısında yedek başlaması, oyuncunun sakat olduğu veya cezalı bulunduğu anlamına gelmiyor. Real Madrid'in ilk 11 tercihi doğrultusunda milli futbolcu mücadeleye kulübede başladı.

Sezon içerisinde yoğun maç trafiği yaşayan Real Madrid'de teknik direktörün oyuncu tercihleri karşılaşmadan karşılaşmaya değişebiliyor. Arda Güler de Rayo Vallecano maçında ilk 11 dışında kalan isimlerden biri oldu.

ARDA GÜLER MAÇIN İLERLEYEN DAKİKALARINDA OYUNA GİREBİLİR

Karşılaşmayı yedek kulübesinden takip eden Arda Güler'in oyuna dahil olup olmayacağı maçın seyrine göre belli olacak. Real Madrid'in hücumdaki ihtiyacına ve teknik ekibin tercihine göre milli futbolcu ikinci yarıda süre alabilir.

Özetle Arda Güler sakat veya cezalı değil. Milli futbolcu Real Madrid'in Rayo Vallecano maçı kadrosunda yer alıyor ve yedekler arasında bulunuyor. Bu nedenle karşılaşmanın ilerleyen bölümlerinde forma giyme ihtimali bulunuyor.