Haberler

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında ortaya atılan yurt dışına kaçtı iddiasının ardından açıklama yaptı. Bir süredir şehir dışında olduğunu belirten Yarız, tatil ve dinlenme amacıyla bulunduğu yerden yarın sabah İstanbul’a döneceğini duyurdu. Yarız, kamuoyuna yansıyan haberler nedeniyle dönüş programını öne çektiğini ifade etti.

  • Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında çıkan 'yurt dışına kaçtı' iddialarının ardından yarın sabah İstanbul'a döneceğini duyurdu.
  • Yarız, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını ve şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.
  • Yarız, tamamlanan işlemin ardından mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevinin sona erdiğini ve şehir dışında dinlendiğini açıkladı.

Hakkında yurt dışına kaçtığı iddiası ortaya atılan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi. Yarız, bir süredir şehir dışında dinlendiğini belirterek, çıkan haberler nedeniyle programını değiştirdiğini ve yarın sabah İstanbul’a döneceğini açıkladı.

Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız, hakkında çıkan “yurt dışına kaçtı” iddialarının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Yarız, açıklamasında bir süredir Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçen hafta itibarıyla sonuçlandığını ve şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

“ŞEHİR DIŞINDA DİNLENİYORDUM”

Yarız, tamamlanan işlemin ardından mevcut yapı içerisindeki yöneticilik görevinin sona erdiğini ifade ederek, yoğun ve stresli geçen dönemin ardından kısa süreli dinlenmek amacıyla şehir dışında bulunduğunu açıkladı.

Yarız, hakkında çıkan haberler nedeniyle programını değiştirdiğini belirterek, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler ve devam eden süreçler nedeniyle programımı değiştirerek yarın sabah İstanbul’a dönme kararı aldım” ifadelerini kullandı.

“SATIN ALMA VE DEVİR SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR”

Yarız açıklamasında, Tera Grubu ile yürütülen görüşmelerin geçtiğimiz hafta itibarıyla sonuçlandığını, ancak şirketin geleceğine ilişkin satın alma ve devir süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Açıklama, Yarız’ın yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaların ardından geldi. Yarız, söz konusu iddialara ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmazken, yarın sabah İstanbul’a döneceğini duyurdu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama

Küresel ekonomiyi tepetaklak edecek saldırı! Türkiye'nin çağrısı var
Irak’ta PKK bağlantılı gruplar silahlarını devlete teslim edecek

Suriye'den sonra Irak! Terör örgütü beklenen adımı attı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba

Ağabeyinin arkadaşıyla evlendi, düştüğü tek cümlelik not bomba
Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler
100 yaşına girdi, doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor

Doktora sadece bir kez gitti! Sofrasından bunu hiç eksik etmiyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Chelsea ile 4 gollü maçta berabere kaldı

Ligin en çok gol atan takımı Chelsea ile karşılaştı! İşte sonuç