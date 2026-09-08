Arda Güler neden yok, Arda Güler Real Madrid Inter maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi, kadroda yok mu?

Real Madrid'in Inter ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi maçında gözler Arda Güler'i ararken, genç yıldızın neden kadroda olmadığı belli oldu. Arda Güler'in geçen sezon Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezası bulunuyor. Milli futbolcu bu nedenle Real Madrid-Inter maçında forma giyemeyecek; karşılaşmada yedek kulübesinde de yer almayacak.

REAL MADRID-INTER MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde futbolseverlerin merakla beklediği Real Madrid-Inter karşılaşması için geri sayım başladı. Real Madrid ile Inter, 8 Eylül 2026 Salı günü kozlarını paylaşacak. İspanya'nın Madrid kentindeki Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise Real Madrid-Inter maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Real Madrid-Inter maçı, Türkiye'de tabii Spor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Mücadelenin alternatif yayın adresi ise CBC Sport olacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın saatinde ilgili platformlar üzerinden mücadeleye ulaşabilecek. İşte Real Madrid-Inter maçının yayın kanalı, başlama saati ve karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin merak edilen tüm detaylar...

REAL MADRİD-INTER MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 8 Eylül 2026 Salı günü oynanacak. Avrupa futbolunun önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkan karşılaşma, Madrid'de futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Mücadele Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç öncesinde her iki takımın kadro tercihleri ve sahaya çıkacak ilk 11'leri de büyük merak konusu olacak.

REAL MADRİD İLK 11'İ

REAL MADRİD-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Inter maçının yayıncısı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Verilen yayın bilgilerine göre mücadele tabii Spor ve CBC Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye'deki izleyiciler karşılaşmayı tabii Spor üzerinden takip edebilecek. CBC Sport ise maçı Azerbaycan merkezli yayın ağı üzerinden futbolseverlerle buluşturacak.

CBC SPORT REAL MADRİD-INTER MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Real Madrid-Inter karşılaşmasını CBC Sport üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın yayın platformlarını kullanabilecek. CBC Sport, Azerspace 46E üzerinden yayın yapıyor.

Kanalın resmi internet sitesi üzerinden de yayın bilgilerine ulaşılabiliyor. Platformlardaki kanal numaralarının zaman içerisinde değişebilmesi nedeniyle izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel yayın listesini kontrol etmesi gerekiyor.

TABİİ SPOR REAL MADRİD-INTER MAÇI CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid-Inter mücadelesini Türkiye'den izlemek isteyen futbolseverlerin bir diğer seçeneği ise tabii Spor olacak. Karşılaşma, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan takip edilebilecek.

İzleyiciler ayrıca tabii platformu üzerinden karşılaşmanın yayın sayfasına ulaşabilecek. Yayın saatinde yaşanabilecek olası teknik sorunlara karşı izleyicilerin internet bağlantılarını ve platform erişimlerini maç öncesinde kontrol etmeleri öneriliyor.

REAL MADRİD-INTER MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de Real Madrid-Inter maçının başlama saati oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

8 Eylül Salı akşamı oynanacak karşılaşma öncesinde takımların maç kadroları ve ilk 11'leri de yakından takip edilecek.

REAL MADRİD-INTER MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid ile Inter arasındaki mücadele, İspanya'nın Madrid kentinde bulunan Estadio Santiago Bernabéu'da oynanacak. Real Madrid'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan dünyaca ünlü stadyum, kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında futbolseverleri ağırlayacak.

Karşılaşmanın oynanacağı stadyumun atmosferi de maçın dikkat çeken unsurlarından biri olacak. Real Madrid taraftarları, takımlarının Inter karşısındaki mücadelesinde tribünlerde yerini alacak.

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Real Madrid ile Inter arasında oynanacak dev mücadele öncesinde gözler maç kadrolarına çevrildi. Eflatun-beyazlıların milli futbolcusu Arda Güler’in karşılaşmada forma giyemeyecek olması futbolseverlerin dikkatini çekti. “Arda Güler neden yok, sakat mı?” soruları gündeme gelirken genç yıldızın karşılaşmada görev alamamasının nedeni belli oldu.

ARDA GÜLER NEDEN OYNAMIYOR?

Real Madrid kadrosunda bulunan Arda Güler, Inter karşısında takımını sahada yalnız bırakacak. Milli futbolcunun maçta forma giyememesinin sakatlıkla ilgisi bulunmuyor. Arda Güler, önceki sezon Bayern Münih ile oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.

Kırmızı kartın ardından verilen cezası devam eden Arda Güler, bu nedenle Real Madrid’in Inter ile oynayacağı kritik mücadelede kadroda yer alamıyor. Genç oyuncunun yokluğu, karşılaşma öncesinde Real Madrid cephesindeki önemli eksiklerden biri olarak öne çıkıyor.

REAL MADRİD'DE BAŞKA EKSİKLER DE VAR

Real Madrid'de Arda Güler'in yanı sıra cezalı ve sakat oyuncular da bulunuyor. Bernardo Silva ve Eduardo Camavinga cezaları nedeniyle Inter karşısında görev yapamayacak. Aurelien Tchouameni ise yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

Orta sahadaki önemli eksikler nedeniyle Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun karşılaşmada farklı bir oyun planına yönelmesi bekleniyor. Özellikle Arda Güler'in yokluğu, takımın hücum organizasyonlarında alternatif seçeneklerin önemini artırıyor.

ARDA GÜLER INTER MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Arda Güler, cezası nedeniyle Real Madrid-Inter maçında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun yokluğunun sakatlık kaynaklı olmadığı belirtilirken, genç yıldızın cezasını tamamlamasının ardından yeniden takımının formasını giymesi bekleniyor.

İNTER İLK 11'İ