Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu Ballon d’Or adayı mı, Ballon d’Or’a aday gösterildi mi?

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Merak edilen sorunun yanıtı net: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu, 2026 Ballon d’Or’un 30 kişilik aday listesinde yer almıyor. Milli futbolcular, genç oyunculara verilen Kopa Ödülü’nün 10 kişilik aday listesine de giremedi. Böylece bu yılki Ballon d’Or töreninde ana ödüller için yarışan bir Türk futbolcu bulunmuyor. İşte Ballon d’Or aday listesine dair bilinenler.

ARDA GÜLER BALLON D’OR ADAYI MI?

Hayır. Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, 2026 Ballon d’Or’un 30 kişilik erkekler aday listesinde yer almıyor. Real Madrid’den listeye Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham ve Marc Cucurella girdi.

KENAN YILDIZ BALLON D’OR ADAYI MI?

Hayır. Juventus’un milli yıldızı Kenan Yıldız da Ballon d’Or aday listesinde bulunmuyor. Genç oyuncuya verilen Kopa Ödülü’nün aday listesinde de yer almayan Kenan, sezonun başında yaşadığı ayak kırığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalıyor. Kopa Ödülü listesinde Juventus’u, Kerim Alajbegovic temsil ediyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU BALLON D’OR ADAYI MI?

Hayır. Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da 2026 Ballon d’Or’un 30 kişilik aday listesinde yer almıyor.

2026 BALLON D’OR ADAYLARI KİMLER?

Erkekler kategorisinde ödül için yarışan 30 futbolcu arasında geçen yılın kazananı Ousmane Dembélé’nin yanı sıra Lionel Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior gibi yıldızlar bulunuyor. Paris Saint-Germain, 10 oyuncuyla listede en çok adayı bulunan kulüp oldu. Bahis oranlarında Harry Kane ve Lamine Yamal ödülün en büyük favorileri olarak gösteriliyor.

KOPA ÖDÜLÜ ADAYLARI KİMLER?

21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Kopa Ödülü için Kerim Alajbegovic, Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl, Éli Junior Kroupi, Lamine Yamal, Johan Manzambi, Ibrahim Maza ve Warren Zaïre-Emery aday gösterildi. Listede Türk futbolcu yer almıyor. Ödülü son iki yılda kazanan Lamine Yamal, üst üste üçüncü Kopa Ödülü’nün peşinde.

BALLON D’OR TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 Ballon d’Or ödül töreni, bu akşam Türkiye saatiyle 23.00’te İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayacak. Ödülün 70. yılına denk gelen tören, Türkiye’de Tivibu Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.