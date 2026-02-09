Aptamil mamalar toplatılıyor mu? Aptamil bebek mamaları neden toplatılıyor? Türkiye'de hangi Aptamil mama geri çağırıldı?

Son dönemlerde Türkiye'de bebek maması piyasasında yaşanan gelişmeler, ebeveynlerin dikkatini daha da artırdı. Nutricia tarafından üretilen Aptamil bebek mamalarının belirli partilerinin geri çağrılması, anne-babalar arasında soru işaretleri oluşturdu. Peki, Aptamil mamalar toplatılıyor mu? Aptamil bebek mamaları neden toplatılıyor? Detaylar...

APTAMİL MAMALAR TOPLATILIYOR MU?

Geri çağırma işlemleri genellikle ürünün güvenliği veya içeriğinde tespit edilen olası riskler nedeniyle uygulanır. Tüketicilerin bilgilendirilmesi ve riskin minimize edilmesi amacıyla üretici firmalar, sorunlu ürünleri toplatarak güvenli alternatifler sunmayı hedefler. Aptamil mamalarıyla ilgili yapılan geri çağırma işlemleri de bu prosedürlerin bir parçasıdır.

APTAMİL BEBEK MAMALARI NEDEN TOPLATILIYOR?

Aptamil bebek mamalarının toplatılma nedeni, yapılan laboratuvar testlerinde tespit edilen potansiyel sağlık riskleridir. İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA) ve Nutricia tarafından yapılan açıklamalara göre, bazı Aptamil First Infant Formula serilerinde Bacillus cereus bakterisi tarafından üretilen cereulide toksini bulundu.

Cereulide toksini, bebeklerde kısa sürede mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilere yol açabilen bir gıda zehirlenmesi riskidir. Yapılan incelemeler, bu kontaminasyonun kaynağının ARA yağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, üretici firma riskin minimize edilmesi için Türkiye'de de ilgili ürünleri toplatma kararı almıştır.

Geri çağırma kararı, tüketici sağlığını koruma açısından kritik bir önlemdir. Bu sayede riskli ürünler raflardan kaldırılarak, güvenli ürünlerin kullanımı sağlanmaktadır.

TÜRKİYE'DE HANGİ APTAMİL MAMA GERİ ÇAĞRILDI?

Türkiye'de geri çağırma kapsamına alınan ürünler, özellikle Aptamil Pronutra 1 mamalarına ait iki partiyi içermektedir:

Aptamil Pronutra 1 – 350 g

Parti No: 111511196 | SKT: 09.11.2026

Aptamil Pronutra 1 – 350 g

Parti No: 111501521 | SKT: 08.10.2026

Nutricia firması, değişen regülasyonlar ve güvenlik testleri doğrultusunda bu ürünler için geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

Ayrıca, Avrupa ve İngiltere genelinde de benzer geri çağırmaların yapıldığı, özellikle Danone tarafından üretilen Aptamil First Infant Formula (800g) serisinde cereulide toksini tespit edildiği bildirildi.

ARA YAĞI NEDİR?

ARA yağı, bilimsel olarak Arachidonic Acid (ARA) olarak bilinen ve omega-6 yağ asidi grubuna ait bir bileşiktir. Vücutta doğal olarak sınırlı miktarda bulunur ve dışarıdan alınması gereklidir. Özellikle bebek mamalarında kullanılan ARA yağı, beyin gelişimi, bağışıklık sistemi fonksiyonları ve hücresel metabolizma için önemli bir bileşendir.

Bebekler, ARA'yı kendi başlarına yeterince üretemedikleri için mama formüllerine eklenir. ARA, vücutta prostaglandin üretimine katkıda bulunur; bu kimyasallar iltihaplanma, bağışıklık tepkileri ve hücresel gelişim süreçlerinde görev alır. Özellikle beyin ve göz gelişimi için kritik öneme sahiptir.