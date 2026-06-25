APPLE ZAMMI 2026 (TAM LİSTE) Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar zam geldi?

2026 yılında teknoloji dünyasının en çok konuşulan gelişmelerinden biri, Apple tarafından gerçekleştirilen kapsamlı fiyat güncellemesi oldu. Şirketin resmi internet mağazasında yapılan güncellemeyle birlikte Mac bilgisayarlar, iPad serisi, ev teknolojileri ürünleri ve Vision Pro gibi karma gerçeklik cihazlarında dünya genelinde dikkat çekici bir fiyat artışı devreye alındı. Peki, Apple ürünlerine zam mı geldi? Apple ürünlerine ne kadar zam geldi? Detaylar...

APPLE ZAMMI 2026

Küresel çip ve depolama bileşenlerinde yaşanan arz sıkıntısı, üretim maliyetlerini ciddi şekilde yükseltti. Bu durum Apple’ın donanım tarafındaki maliyet baskısını artırırken, şirketin fiyat politikasını yeniden şekillendirmesine neden oldu. Özellikle Mac ve iPad segmentlerinde yapılan artışlar, 2026 “Apple zammı” gündeminin merkezine yerleşti.

APPLE ÜRÜNLERİNE ZAM MI KALDI?

2026 yılı itibarıyla Apple ürünlerinde yapılan fiyat güncellemesi, teknoloji dünyasında “genel zam dalgası” olarak değerlendiriliyor. Şirketin Perşembe günü devreye aldığı yeni listeyle birlikte birçok ürün kategorisinde yukarı yönlü revizyon yapıldı.

MacBook serisinden iPad modellerine, masaüstü bilgisayarlardan ev ekosistemi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede fiyatlar artırıldı. Ancak dikkat çeken önemli bir detay ise iPhone, Apple Watch ve AirPods serilerinin bu zam dalgasının dışında tutulması oldu.

Bu durum, Apple’ın stratejik fiyatlandırma politikası kapsamında belirli ürün gruplarını koruma altına aldığını gösteriyor.

APPLE ÜRÜNLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Apple tarafından açıklanan yeni fiyat listesi, özellikle Mac ve iPad segmentinde ciddi artışlar içeriyor. Güncellenen fiyatlar şu şekilde dikkat çekiyor:

MacBook Neo’nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükseltildi. Touch ID özellikli üst model ise 799 dolara çıktı. MacBook Air serisinin taban fiyatı 1.299 dolara fırlarken, profesyonel kullanıcıları hedefleyen 14 inç MacBook Pro 1.999 dolara, 16 inç model ise 2.999 dolara revize edildi.

En üst seviye donanım sunan 16 inç MacBook Pro’nun tam donanımlı versiyonu ise 9.999 dolara ulaşarak dikkat çekici bir fiyat seviyesine çıktı. Masaüstü segmentinde iMac 1.499 dolar başlangıç fiyatına yükselirken, Mac Studio 2.499 dolar seviyesine çıkarıldı.

Tablet tarafında da benzer bir artış trendi görüldü. 11 inç iPad Pro 999 dolardan 1.199 dolara yükselirken, 13 inç model 1.499 dolara çıktı. iPad Air 749 dolar seviyesine revize edilirken, giriş seviyesi iPad 449 dolara, iPad mini ise 599 dolara yükseltildi.

APPLE ZAMMI 2026

2026 Apple zammı yalnızca bilgisayar ve tablet ürünleriyle sınırlı kalmadı. Ev teknolojileri ve giyilebilir ekosistem de bu fiyat güncellemesinden etkilendi. HomePod serisinde standart model 349 dolara yükselirken, HomePod mini 129 dolarlık yeni fiyat etiketiyle yeniden konumlandırıldı.

Apple TV cihazı 199 dolar seviyesine çıkarılırken, Vision Pro karma gerçeklik başlığı en dikkat çekici artışlardan birini yaşadı. Başlangıç fiyatı 3.699 dolara yükselirken, 1 terabayt depolama kapasitesine sahip üst model 4.199 dolara ulaştı.

Bu geniş kapsamlı fiyat düzenlemesi, Apple’ın ürün ekosisteminin tamamında maliyet baskılarını fiyatlara yansıttığını gösteriyor. Özellikle yüksek segment cihazlarda görülen artışlar, 2026 yılı teknoloji pazarındaki fiyat dengelerini doğrudan etkiliyor.