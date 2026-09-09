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Rusya: NATO, ülkemizle uzun süreli çatışmaya hazırlanıyor

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile uzun süreli çatışma için hazırlandığını belirterek, "Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile uzun süreli çatışma için hazırlandığını belirterek, "Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır." dedi.

Sözcü Zaharova, Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin başkenti Sıktıvkar'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

Zaharova, Arktik bölgesinin NATO ülkelerinin eylemleri nedeniyle Rusya ile jeopolitik mücadele alanına dönüştüğüne dikkati çekerek, NATO'nun Arktik bölgesinde askeri üstünlük sağlamak için adımlar attığını söyledi. Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey sınırlarımızın hemen yakınında yoğun askeri hazırlıklar yürütülüyor, saldırgan nitelikte geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenleniyor, ittifakın askeri yapısına yeni unsurlar ekleniyor. NATO'nun askeri kapasitesini artırmaya yönelik planları, sınırlı caydırıcılıktan Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık aşamasına geçildiğine işaret ediyor. Kuzeyde bu tür faaliyetler, güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor. Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır."

"Ukrayna'nın tehditleri, hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerde bulunduğunu anımsatan Zaharova, "bunun şantaj ve hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması olduğunu" belirtti.

Mariya Zaharova, bunu destekleyen ülkelerin, "Kiev'in suç ortağı" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönülmesinin kabul edilemez olduğu" yönünde açıklama yaptığına işaret eden Zaharova, bu anlaşmanın uygulanmadığını belirterek, "Bundan ancak Batı kazandı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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