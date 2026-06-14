ANZAK ne demek, ANZAK açılımı ne, ANZAK hangi devletlerdir?

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Cephesi'nde Mehmetçik'e karşı savaşan ancak sonrasında kurulan dostluk bağıyla anılan ANZAK birliği, bugün hala merak konusu. Arama motorlarında sıkça sorgulanan "ANZAK hangi devletlerdir?" sorusunun cevabı, Güney Yarımküre’nin iki önemli ülkesine işaret ediyor: Avustralya ve Yeni Zelanda. ANZAK açılımı olan Australian and New Zealand Army Corps (Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birliği), 1915 yılında bir askeri zorunluluktan doğmuş olsa da zamanla bu iki ülkenin ulusal kimliğinin bir parçası haline geldi. İşte dünya literatüründe geniş yer bulan ANZAK kavramının coğrafi sınırları ve tarihsel önemi...

ANZAK NE DEMEK? ANZAK AÇILIMI NEDİR VE ANZAK HANGİ DEVLETLERDİR?

Türk tarihinde, özellikle Çanakkale Savaşları söz konusu olduğunda en sık karşılaşılan terimlerden biri kuşkusuz "ANZAK" kavramıdır. Her yıl 25 Nisan’da düzenlenen anma törenleri ve 2026 Dünya Kupası’ndaki Avustralya eşleşmesiyle birlikte, bu tarihi terim yeniden gündemin üst sıralarına tırmandı. Vatandaşlar arama motorlarında "ANZAK ne demek, ANZAK açılımı ne?" ve "ANZAK hangi devletlerden oluşur?" sorularına yanıt arıyor. İşte askeri bir kısaltmadan bir ulus kimliğine dönüşen ANZAK kavramına dair tüm detaylar.

ANZAK NE DEMEK? TERİMİN KÖKENİ VE ANLAMI

ANZAK, kelime anlamı itibarıyla bir kısaltmadır. Birinci Dünya Savaşı’nın başlarında, İngiliz İmparatorluğu’nun saflarında savaşmak üzere kurulan özel bir askeri birliği tanımlamak için kullanılmıştır. Terim, ilk kez 1914 yılının sonlarında, Mısır’da eğitim gören askerlerin sevkiyatı ve yazışmaları sırasında kolaylık sağlaması amacıyla bir "telgraf kodu" olarak icat edilmiştir.

Zamanla bu kısaltma, sadece bir askeri birliği değil; Gelibolu Yarımadası’nda sergilenen cesareti, dayanıklılığı ve askerler arasındaki sarsılmaz bağlılığı ifade eden bir "ruh" haline gelmiştir. Bugün hem Türkiye'de hem de Okyanusya ülkelerinde "Anzak Ruhu" (Anzac Spirit), karşılıklı saygı ve zor şartlarda gösterilen metaneti simgeler.

ANZAK AÇILIMI NEDİR?

Birçok kişinin tek bir kelime sandığı ANZAK açılımı, İngilizce şu kelimelerin baş harflerinden oluşur:

A: Australian (Avustralya)

N: New (Yeni)

Z: Zealand (Zelanda)

A: Army (Ordu)

C: Corps (Kolordusu / Birliği)

Yani tam karşılığıyla "Avustralya ve Yeni Zelanda Ordu Birliği" demektir. 1915 yılında Çanakkale’ye çıkarma yapan bu kolordu, doğrudan doğruya General William Birdwood komutası altında görev yapmıştır. Kelimenin sonundaki "C" harfinin Türkçe okunuşu zamanla "K" olarak yerleşmiş ve dilimize "ANZAK" olarak geçmiştir.

ANZAK HANGİ DEVLETLERDİR?

ANZAK birliği temel olarak iki ana devletin askerlerinden oluşmaktadır:

AVUSTRALYA: Birliğin en büyük insan kaynağını sağlayan ülkedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya henüz çok genç bir federasyondu ve bu savaş, onların rüştünü ispat etme çabası olarak görülüyordu.

YENİ ZELANDA: Birliğin ikinci ana ortağıdır. Avustralya’ya oranla daha az sayıda asker göndermiş olsalar da, savaşın en kritik noktalarında görev almışlardır.

Ancak askeri tarih kayıtlarına göre, ANZAK kolordusu içerisinde zaman zaman Britanya, Hindistan ve Sri Lanka (o zamanki adıyla Seylan) kökenli destek birlikleri de yer almıştır. Yine de günümüzde ANZAK denildiğinde akla gelen ve bu mirası sahiplenen iki temel devlet Avustralya ve Yeni Zelanda'dır.

TARİHTE ANZAKLARIN ROLÜ VE ÇANAKKALE CEPHESİ

ANZAK birlikleri, dünya tarih sahnesine asıl çıkışlarını 25 Nisan 1915 sabahı Gelibolu Yarımadası’ndaki Arıburnu sahillerine yaptıkları çıkarmayla yapmışlardır. İngiliz komuta kademesinin planları doğrultusunda, yarımadanın dik yamaçlarına çıkan bu askerler, burada Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun sert direnişiyle karşılaşmıştır.

Sekiz ay süren çatışmalar boyunca her iki taraf da ağır kayıplar vermiştir. Ancak bu savaşın en dikkat çekici yanı, düşman siperleri arasında gelişen centilmenliktir. ANZAK askerleri, evlerinden binlerce kilometre ötede neden savaştıklarını sorgularken, karşılarındaki Türk askerinin vatanını savunma azmine büyük saygı duymuşlardır. Bu durum, savaşın sona ermesinden sonra iki taraf arasında kalıcı bir dostluğun kurulmasına zemin hazırlamıştır.

ANZAK GÜNÜ VE ÖNEMİ

Her yıl 25 Nisan tarihi, Avustralya ve Yeni Zelanda’da "Anzac Day" (Anzak Günü) adıyla ulusal anma günü olarak kabul edilir. Bu tarih, sadece bir savaş anması değil; aynı zamanda bu iki ülkenin ulusal kimliklerinin ve bağımsızlık ruhlarının pekiştiği gün olarak görülür. Türkiye’de de her yıl aynı tarihte Gelibolu’daki Şafak