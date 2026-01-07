Haberler

Antalya okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Antalya'da 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Antalya Valiliği konu ile ilgili bir açıklaması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı hakkında detaylı bilgi almak için Antalya Valiliği'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Antalya okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya Valiliği'nden 8 Ocak Perşembe günü okulların tatil olup olmadığına dair bir açıklama bekleniyor. Antalya'da okulların tatil olup olmadığı konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Antalya okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Antalya'da okul yok mu?

ANTALYA HAVA DURUMU

Meteoroloji'den Uyarı: Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Sıcaklık Değişimlerine Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede yağışlı bir periyot etkili olacak. Özellikle haftanın ilk gününde beklenen kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar Dalgalanıyor

Hafta genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyretse de, gün bazında belirgin düşüşler gözlemlenecek. 08 Ocak Perşembe günü 19°C ile zirve yapan sıcaklık, 10 Ocak Cumartesi günü en düşük 6°C'ye kadar gerileyecek.

Antalya okullar tatil mi, 8 Ocak Perşembe Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

5 Günlük Hava Detayları

08 Ocak Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında değişirken, rüzgarın hızı saatte 30 km'ye ulaşacak.

09 Ocak Cuma: Yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sıcaklıklar 8°C ile 17°C aralığında hissedilecek; nem oranı ise %92 seviyelerinde.

10 Ocak Cumartesi: Bulutların arasından güneş yüzünü gösterse de (parçalı bulutlu), sıcaklık haftanın en düşük seviyesi olan 6°C'ye kadar düşecek.

11 Ocak Pazar: Yağmur tekrar geri dönüyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında seyredecek.

12 Ocak Pazartesi: Haftanın ilk gününde de yağışlı hava hakimiyetini koruyor. Sıcaklık 10-16°C bandında, nem oranı ise %95 ile oldukça yüksek seviyede olacak.

Geçmiş Yıllara Göre Durum

Mevcut tahminler, 1991-2020 yılları arasındaki ortalama değerlerle kıyaslandığında; özellikle gündüz sıcaklıklarının (15°C - 19°C), geçmişteki ortalama en yüksek değerlerin (yaklaşık 15°C) biraz üzerinde seyredeceği görülüyor.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

