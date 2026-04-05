Antalya okullar tatil mi, 6 Nisan Pazartesi Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ)?

Antalya'da okul yok mu, 6 Nisan Pazartesi dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 6 Nisan Pazartesi Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Akdeniz'in incisi Antalya, 6 Nisan Pazartesi gününe baharın tazeleyici enerjisiyle merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan en güncel verilere göre, yeni haftanın ilk gününde kent genelinde oldukça stabil ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Turizm başkentinde yaşayan vatandaşlar ve tatilciler için dışarıda vakit geçirmeye son derece uygun bir atmosfer öngörülüyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ VE NEM DENGESİ

Antalya'da pazartesi günü termometreler günün en sıcak saatlerinde 20 dereceye kadar yükselecek. Bahar güneşinin etkisini hissettireceği öğle saatlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyrederken, gece saatlerinde ise ferahlatıcı bir serinlik bekleniyor. Gece en düşük sıcaklığın 11 derece dolaylarında olacağı tahmin ediliyor. Gün boyu ortalama nem oranının yüzde 60 seviyelerinde kalması, havanın bunaltıcı olmaktan uzak, taze ve dengeli hissettirmesini sağlayacak.

GÖKYÜZÜ DURUMU VE YAĞIŞ İHTİMALİ

6 Nisan günü gökyüzü "parçalı güneşli" bir tablo çizecek. Gün boyunca güneşin yüzünü sıkça göstereceği, aralıklarla beyaz bulut geçişlerinin yaşanacağı bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali ise yok denecek kadar az; gündüz saatlerinde bu oran yüzde 5 gibi sembolik bir seviyedeyken, gece saatlerinde yüzde 10 civarına çıkacak. Ancak bu oranlar herhangi bir sağanak beklentisi oluşturmuyor. Gece saatlerinde gökyüzünün tamamen açılması ve berrak bir havanın hakim olması öngörülüyor.

RÜZGAR VE UV İNDEKSİ UYARILARI

Rüzgarın güney yönlerden saatte yaklaşık 11 kilometre (7 mph) hızla esmesi bekleniyor. Bu hafif esinti, deniz kıyısında keyifli bir hava oluşturacak. Önemli bir detay olarak, UV indeksi pazartesi günü 7 seviyesine kadar çıkacak. Bu durum, güneşin etkisinin yüksek olduğunu gösteriyor; bu nedenle özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalacak olan hassas ciltli kişilerin koruyucu önlemler alması tavsiye ediliyor. Antalya'da genel olarak açık ve güneşli geçecek olan bu pazartesi günü, haftaya enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

6 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.