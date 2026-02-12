Haberler

Antalya okullar tatil mi, 13 Şubat Cuma Antalya'da okul yok mu (ANTALYA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte veliler ve öğrenciler "13 Şubat Cuma Antalya'da okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının ulaşımı zorlaştırması üzerine Antalya Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.

Antalya'da okul yok mu, 13 Şubat Cuma dersler iptal mi edildi? Kış şartlarının Toroslar'da hayatı olumsuz etkilemesi, binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Antalya Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması gündemin ilk sırasındaki yerini koruyor. 13 Şubat Cuma Antalya okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik tahminler içeriğimizde yer alıyor.

ANTALYA HAVA DURUMU
ANTALYA
Antalya'da Fırtına ve Yağmur Uyarısı

ANTALYA – Turizmin başkenti Antalya, 13 Şubat'a yağmurlu ve rüzgarlı bir havayla giriyor. Şehirde gün boyu hafif yağmur beklenirken, rüzgarın güneyden saatte 24 mph hıza ulaşarak sert esmesi öngörülüyor. En yüksek sıcaklığın 16°C, en düşük sıcaklığın ise 12°C olması bekleniyor. Gündüz saatlerinde yağış ihtimali %85 seviyelerinde seyrederken, nem oranının %80 civarında olacağı tahmin ediliyor. Özellikle deniz ulaşımı ve dışarıdaki vatandaşların sert rüzgara karşı tedbirli olması gerekiyor.

ANTALYA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
