Antalya fırtına SON DAKİKA! Antalya hortum kaç kişi öldü, kimlikleri açıklandı mı?

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Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış ve rüzgarın ardından bir inşaat alanında hortum meydana geldi. Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki şantiyede işçilerin kaldığı konteynerleri parçalayan hortum, kule vincin de devrilmesine neden oldu. Peki, Antalya hortum kaç kişi öldü, kimlikleri açıklandı mı? Detaylar...

ANTALYA FIRTINA SON DAKİKA!

Antalya'nın Kepez ilçesinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum, bir inşaat alanında büyük hasara yol açtı. Fevzi Çakmak Mahallesi 6199 Sokak üzerindeki şantiyede etkili olan hortum, işçilerin konakladığı konteynerleri savurdu ve kule vincin devrilmesine neden oldu.

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla konteynerlerde bulunan işçiler çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre olayda 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, hortumun etkisinin şantiyedeki belirli bir alanla sınırlı kaldığını belirtti. Şahin, çevredeki binalarda benzer bir hasar meydana gelmediğini, iki konteynerin parçalandığını ve vincin güneydoğu yönüne doğru devrildiğini açıkladı.

ANTALYA HORTUM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen hortum faciasında ilk belirlemelere göre 4 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olayın yaşandığı inşaat alanında işçilerin kaldığı iki konteyner hortum nedeniyle parçalanırken kule vinç de devrildi.

İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık, itfaiye, polis ve kurtarma ekipleri, konteynerlerde bulunan işçilere müdahale etti. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden işçilerle ilgili işlemler başlatıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada başka yaralı ya da hayatını kaybeden olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. Antalya Valiliği de ilk belirlemelere göre 4 işçinin yaşamını yitirdiğini ve 1 işçinin yaralandığını duyurdu.

ANTALYA HORTUM FACİASINDA ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki hortum faciasında hayatını kaybeden 4 işçinin kimliklerine ilişkin açıklama yapılmadı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada kimliklerin araştırıldığını belirtti.

Vali Şahin'in açıklamasına göre, hortumun etkili olduğu şantiyede iki konteyner parçalanırken kule vinç de aynı doğa olayı nedeniyle güneydoğu yönüne doğru devrildi. Vali Şahin, vincin konteynerin üzerine düşmesi nedeniyle bir can kaybı yaşanmadığını ifade etti.

Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise olayda ilk belirlemelere göre 4 işçinin hayatını kaybettiği ve 1 işçinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesine ilişkin süreçle ilgili verilen bilgilerde başka bir ayrıntı yer almadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana gelen hortum faciasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Antalya’nın Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen hortum nedeniyle, ilk belirlemelere göre 4 işçimiz hayatını kaybetmiş, 1 işçimiz yaralanmıştır. Şantiyede etkili olan hortum, iki konteynerin parçalanmasına neden olmuştur. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından müdahale ve gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçimize acil şifalar temenni ediyoruz."