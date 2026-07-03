Ankara'da yollar ne zaman kapacak? Son dakika... Nato Zirvesi'nde Ankara'da hangi yollar trafiğe kapanacak?

Başkentte zirve öncesi hazırlıklar hız kazanırken, şehir içi ulaşımı etkileyecek güvenlik planları da yakından takip ediliyor. Devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek organizasyon nedeniyle bazı güzergâhlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanması bekleniyor. Peki, Ankara'da hangi yollar kapanacak, güvenlik tedbirleri neleri kapsıyor? İşte merak edilen ayrıntılar...

ANKARA'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle Ankara'da geniş kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacak. Zirve öncesinde ve etkinlik süresince, Ankara Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan plan doğrultusunda özellikle liderlerin geçiş güzergâhlarında, zirve alanı çevresinde ve kritik noktalarda geçici trafik düzenlemeleri yapılması bekleniyor.

Bazı cadde ve bulvarların belirli saatlerde trafiğe kapatılması öngörülürken, kapatılacak yollar ve uygulanacak saatlere ilişkin kesin listenin resmî makamlar tarafından duyurulması bekleniyor.

NATO ZİRVESİ'NDE ANKARA'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK?

Güvenlik planı kapsamında Esenboğa Havalimanı, zirvenin kullanılacağı Etimesgut Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, protokol güzergâhları ve heyetlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Bu kapsamda;

Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı arasındaki güzergâhlarda güvenlik önlemleri artırılacak.

Söğütözü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde özel güvenlik uygulamaları gerçekleştirilecek.

Heyetlerin konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde araç ve yaya geçişleri kontrollü olarak sağlanacak.

Lider konvoylarının kullanacağı güzergâhlarda zaman zaman geçici trafik kısıtlamaları uygulanabilecek.

Hangi cadde ve bulvarların hangi saatlerde trafiğe kapatılacağına ilişkin kesin bilgilendirmenin resmî kurumlar tarafından yapılması bekleniyor.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile uluslararası heyetin başkentte bir araya gelmesi bekleniyor.