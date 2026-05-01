Ankara'da 1 Mayıs nerede kutlanacak, İstanbul'da 1 Mayıs nerede kutlanacak? İl il 1 Mayıs kutlama noktaları!

Başkent'te 1 Mayıs heyecanı doruğa çıkarken, işçi ve emekçilerin taleplerini haykıracağı "1 Mayıs Ankara miting alanı ve toplanma saatleri" belli oldu. Tandoğan Meydanı ve Anıtpark başta olmak üzere şehrin sembol noktalarında gerçekleşecek olan kutlamalar nedeniyle birçok ana arterin trafiğe kapatılması bekleniyor. AKM Metro durağı önünden başlayacak yürüyüşlerden Bahçelievler’deki buluşmalara kadar, Ankara’daki 1 Mayıs kutlamalarının tam listesini ve ulaşım alternatiflerini sizler için derledik.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE 1 MAYIS KUTLAMA ALANLARI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 2026 yılında da Türkiye’nin dört bir yanında işçi ve emekçilerin coşkulu katılımıyla kutlanıyor. Başta üç büyük şehir olmak üzere, birçok il ve ilçede meydanlar bayram alanı haline gelirken, konfederasyonlar ve sendikalar tarafından belirlenen buluşma noktaları da netlik kazandı. İşçi sınıfından emeklilere, kadınlardan sanat emekçilerine kadar toplumun her kesiminden temsilcilerin kürsüde yer alacağı 1 Mayıs 2026 etkinlik takvimi ve il il toplanma adresleri haberimizde:

Türkiye’nin kalbinin atacağı ana merkezlerde kutlama adresleri şu şekilde belirlendi:

• İSTANBUL: İstanbul'da kutlamalar iki ana merkezde yoğunlaşacak. Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Kartal meydanları, işçi ve emekçilerin buluşma noktası olacak.

• ANKARA: Başkent’te binlerce kişi saat 13.30 itibarıyla Tandoğan Meydanı’nda bir araya gelerek taleplerini dile getirecek.

• İZMİR: Ege’nin incisinde adres yine değişmedi; İzmirliler saat 11.00’de Alsancak Limanı’nda toplanarak Gündoğdu Meydanı’na yürüyecek.

MARMARA BÖLGESİ 1 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI

Marmara'nın sanayi ve kültür şehirlerinde toplanma yerleri ve saatleri şöyle:

• BURSA: Saat 14.00'te Kent Meydanı'nda buluşulacak. (Mudanya: 15.00 Mütareke Meydanı)

• KOCAELİ: Saat 13.00'te Anıtpark'ta kutlamalar başlayacak. (Gebze: 14.30 Kent Meydanı)

• EDİRNE: Saat 11.30'da Saraçlar Caddesi'nde toplanılacak.

• BALIKESİR: Saat 11.00'de Çarşamba Pazarı alanında buluşulacak.

• SAKARYA: Saat 13.00'te Kent Meydanı ev sahipliği yapacak.

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ BULUŞMA NOKTALARI

Güney ve Ege sahillerinde bayram heyecanı şu meydanlarda yaşanacak:

• ANTALYA: Saat 13.00’te Antalya Müzesi önünde toplanma gerçekleşecek.

• MERSİN: Akşam saatlerinde, 17.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama yapılacak.

• AYDIN: Saat 10.00’da Malazgirt Meydanı’nda başlayacak.

• DENİZLİ: Saat 14.00’te Ulus Meydanı’nda buluşulacak.

• ADANA: Saat 14.00’te Kasım Gürlek Köprüsü üzerinde toplanılacak.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ BÖLGESİ PROGRAMLARI

Anadolu'nun dört bir yanında meydanlar 1 Mayıs için hazırlanıyor:

• ESKİŞEHİR: Saat 11.00'de Odunpazarı Meydanı'nda geniş katılım bekleniyor.

• KAYSERİ: Saat 14.00'te Mimar Sinan Parkı kutlamalara ev sahipliği yapacak.

• SAMSUN: Saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda sesler yükselecek.

• ZONGULDAK: Emek şehri Zonguldak'ta saat 11.00'de İstasyon Caddesi'nde toplanılacak.

• ORDU: Saat 11.00'de Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda buluşulacak.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU 1 MAYIS TAKVİMİ

Bölgedeki illerde kutlamalar şu adreslerde yapılacak:

• DİYARBAKIR: Saat 11.00’de İstasyon Meydanı’nda kutlamalar start alacak.

• VAN: Saat 11.00’de Musa Anter Parkı’nda bir araya gelinecek.

• DERSİM: Saat 12.30’da Seyit Rıza Meydanı’nda toplanılacak.

• GAZİANTEP: Saat 12.00’de İstasyon Meydanı bayram alanı olacak.

• MALATYA: Saat 10.00’da Emeksiz Üst Geçidi’nde buluşma gerçekleşecek.

İLÇELERDE 1 MAYIS COŞKUSU

Sadece il merkezlerinde değil, birçok ilçede de yerel kutlamalar düzenleniyor:

• Lüleburgaz: 13.00 Kongre Meydanı

• Hopa: 14.00 Cumhuriyet Meydanı

• Bodrum: 12.00 Marina

• Çorlu: 13.00 Atatürk Heykel Meydanı

• İskenderun: 15.00 Gar Meydanı