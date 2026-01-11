Haberler

Ankara yarın okullar tatil mi oldu, Ankara'nın hangi ilçelerinde hangi mahallelerinde okullar tatil oldu 20 Ocak Pazartesi (Taşımalı Eğitim)?

Güncelleme:
Ankara'da 12 Ocak Pazartesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği, öğrencilerden velilere ve öğretmenlere kadar geniş bir kesim tarafından yakından izleniyor. Etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle "Bugün Ankara'da eğitim var mı?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alırken, gözler Ankara Valiliği'nin olası kar tatili duyurusuna çevrilmiş durumda.

"12 Ocak Pazartesi Ankara'da okullar tatil mi?" ve " Ankara'da bugün okul yok mu?" şeklindeki aramalar, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı başlıklar arasında öne çıkıyor. Olumsuz hava şartlarının ardından Ankara Valiliği'nden gelecek son dakika açıklamaları merakla beklenirken, yarın için tatil kararı alınıp alınmadığı ile birlikte Ankara'nın hangi ilçe ve mahallelerinde eğitime ara verileceği soruları da gündemdeki yerini koruyor.

ANKARA HAVA DURUMU
KAR YAĞIŞI VE DÜŞEN SICAKLIKLAR

Yeni haftayla birlikte Ankara genelinde kış koşullarının sertleşmesi bekleniyor. Kar yağışı ve dondurucu soğukların kent genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor:

12 Ocak : Günün ilk saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların en düşük 3, en yüksek 7 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı nedeniyle soğuk havanın daha fazla hissedileceği belirtiliyor.

13 Ocak Pazartesi: Kar yağışının devam etmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacak. Gece saatlerinde sıcaklığın eksi 1 dereceye kadar inmesi, gün içinde ise en fazla 2 derece olması bekleniyor.

14 Ocak Salı: Hafta ortasına doğru Ankara'da dondurucu soğukların etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Gece sıcaklıklarının yer yer eksi 10 derece seviyelerine kadar düşebileceği ifade ediliyor.

HAFTA ORTASI İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Yağışların bazı bölgelerde azalması beklenirken, soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek:

15 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu bir hava öngörülürken, özellikle sabah ve gece saatlerinde yoğun buzlanma ve don riski bulunuyor.

16 Ocak Perşembe: Soğuk havanın etkisini koruyacağı, gün boyunca sıcaklıkların düşük seviyelerde kalacağı tahmin ediliyor.

GEÇMİŞ VERİLER VE VATANDAŞLARA UYARI

Geçmiş yılların meteorolojik verileri, Ocak ayının ortalarında Ankara'da sert kış koşullarının sıkça yaşandığını gösteriyor. Önceki yıllarda bu dönemde eksi 15 derecenin altına düşen sıcaklıklar kaydedildiği biliniyor.

Yetkililer, buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek ulaşım sorunlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor. Kış lastiği ve gerekli ekipmanı bulunmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması, soğuk hava koşullarına karşı tedbir alınması önem taşıyor.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için resmi makamlar tarafından eğitime ara verildiği duyuruldu.

