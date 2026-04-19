İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatıldı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı. Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle herhangi bir vapur ve Şehir Hatları seferinin iptal olmadığı öğrenildi.

Sis, Üsküdar ve çevresinde görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürdü. Bosna Bulvarı üzerinde seyreden sürücüler, tedbir amaçlı araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerledi. Etkisini artıran sis tabakası İstanbul Boğazı'nı da kaplarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutunun içinde kalarak gözden kayboldu. Boğaz'daki sisin oluşturduğu manzara Çamlıca Tepesi'nden kaydedilen görüntülere yansıdı. İlerleyen saatlerde sisin dağılması bekleniyor.

Boğaz Hattı trafiğe kapandı

Şehir içi denizden ulaşımda iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
