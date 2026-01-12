Ankara okullar tatil mi, 13 Ocak Salı yarın Ankara'da okul yok mu (ANKARA VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı Ankara okullar tatil mi, Ankara'da okul yok mu soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Olumsuz hava koşulları sonrası Ankara Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili son dakika açıklamaları merakla bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara'da Kar ve Dondurucu Soğuk Etkili: Gece Saatlerine Dikkat

Ankara'da bugün (Pazartesi) öğleden sonra hafif kar yağışı etkisini gösteriyor. Saat 15.00–18.00 arasında hava sıcaklığı 2°C, hissedilen sıcaklık ise 2°C olarak ölçülüyor. Akşam saatlerine doğru kar yerini çok bulutlu bir havaya bırakırken sıcaklık 0°C'ye kadar düşüyor, hissedilen sıcaklık -3°C'yi buluyor.

Gece yarısından sonra kar yeniden etkili oluyor. Salı günü sabaha karşı hafif kar yağışı sürerken sıcaklık -1°C, hissedilen sıcaklık ise -4°C civarında olacak. Sabah ve öğle saatlerinde aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı, öğleden sonra da etkisini sürdürecek. Günün ilerleyen saatlerinde hava parçalı bulutlu hale gelirken, akşam saatlerinde sıcaklık -2 ila -3°C seviyelerine inecek. Yetkililer, özellikle buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıyor.

5 Günlük Hava Tahmini

Meteoroloji tahminlerine göre Ankara'da soğuk hava hafta boyunca etkisini sürdürecek:

13 Ocak Salı: Hafif kar yağışlı, -1 / 1°C

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, -3 / 1°C

15 Ocak Perşembe : Parçalı bulutlu, 0 / 5°C

16 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, 0 / 6°C

17 Ocak Cumartesi: Parçalı bulutlu, 0 / 5°C

Önümüzdeki günlerde yağış azalmasına rağmen gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Uzmanlar, sürücülerin sabah ve gece saatlerinde oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyor.

ANKARA OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.