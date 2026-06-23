Ankara Valiliği tarafından yayımlanan resmi duyuru doğrultusunda, 2026 yılında başkentte gerçekleştirilecek NATO Zirvesi kapsamında kamu kurumlarında görev yapan personeli ilgilendiren önemli bir idari izin düzenlemesi hayata geçirilecektir. Şehir genelinde artması beklenen diplomatik hareketlilik, güvenlik tedbirleri ve kamu düzeni gereklilikleri nedeniyle bazı ilçelerde görev yapan kamu çalışanları belirli tarihler arasında idari izinli sayılacaktır. Peki, Ankara NATO Zirvesi'nde hangi memurlar izinli? NATO Zirvesi'nde idari izin uygulanacak ilçeler...

ANKARA NATO ZİRVESİ'NDE HANGİ MEMURLAR İZİNLİ?

Valilik açıklamasına göre, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla başlayan süreç, 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecektir. Özellikle 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi sebebiyle Ankara genelinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak, kamu hizmetlerinde geçici düzenlemelere gidilecektir.

Bu kapsamda, Ankara’nın 9 merkez ilçesinde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Ancak kritik kamu hizmetlerinin aksamaması için belirli istisnalar da uygulanacaktır. Sağlık, güvenlik, ulaşım, göç idaresi, altyapı, haberleşme, 112 Acil Çağrı Merkezi ve itfaiye gibi hayati öneme sahip birimlerde görev yapan personel bu izin kapsamının dışında tutulacaktır. Kamu hizmetlerinin sürekliliği için kurumlarda nöbetçi personel planlaması yapılacağı da Valilik açıklamasında yer almıştır.

NATO ZİRVESİ'NDE İDARİ İZİN UYGULANACAK İLÇELER

Ankara Valiliği’nin resmi genelgesi kapsamında idari izin uygulaması, başkentteki 9 merkez ilçeyi kapsamaktadır. Bu ilçelerde görev yapan kamu personeli, belirtilen tarih aralığında idari izinli sayılacaktır.

İdari iznin uygulanacağı ilçeler şu şekilde belirlenmiştir:

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Gölbaşı

Keçiören

Mamak

Pursaklar

Sincan

Yenimahalle

Söz konusu düzenleme, NATO Zirvesi sürecinde Ankara’da artacak diplomatik trafiğin, güvenlik hareketliliğinin ve kamu hizmetlerindeki yoğunluğun yönetilebilmesi amacıyla alınmıştır. Özellikle zirve günlerinde şehir merkezinde ve kritik noktalarda trafik düzenlemeleri, güvenlik kontrolleri ve geçici erişim kısıtlamaları uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenle kamu personeline yönelik idari izin kararı, hem güvenlik koordinasyonunu kolaylaştırmak hem de kamu kurumlarında oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla planlanmıştır.

ANKARA NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’nin 2026 yılı takvimine göre 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Zirve öncesi ve sonrasını kapsayan idari ve güvenlik tedbirleri ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’da başlayacak ve 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00’e kadar devam edecektir.