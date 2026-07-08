Ankara elektrik kesintisi! 8-9 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 8 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetadil Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Haydar Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında Eskiköy, Elecik ve Kozayağı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Feruz Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08.07.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Ayaş Ankara ve Gökçebağ ile Köy Bayram bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Altay, Hun ve Ankara caddelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında Feruz Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Feruz Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

08.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Adaören Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Köst, Karaköy, Hamzalar, Karapınar, Karaköy Mücavir, Yukarıgüney, Yıldız Küme, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca ve Dağşeyhler ile Aşağı mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Çimşit Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Ahiboz Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Abazlı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Abazlı Mahallesi'nde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

HAYMANA

09.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.07.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Hıdırlar ve İnler mahallelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.