Ankara elektrik kesintisi! 31 Ocak-1 Şubat Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara son dakika elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 31 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

01 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Demirhendek, Dalboyu, Taşdelen, Yağız, Kopça, Kartalcık ve Taştop sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

01 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Babür, İnnap, Petek, Ziraat, Koca Yusuf, Altındağ, Çimenli, Eflatun ve Doğanşehir sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

02 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Turgut Özal 2, 107, 689, 682/1 ve Gültepe çevresinde elektrik kesintisi olacaktır.

02 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mevlana Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

02 Şubat 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları sebebiyle 946, 946/1, 942, 942/1, 971, 974, 975, 976, 977, 978, 978/1, 979, 1575, 1576, 1577, 1577/4, 1579, 1585, Bostancık ve Çıkmaz 1 sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

03 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih Mahallesi ile Amasra, Betül, Beyit, Hopa, Sanatoryum, Lüleburgaz, Laleli, Beyşehir ve Haneli sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Birecik, Şehit Barış Kırıcı, Ali Suavi, Tok, Celal Bayar, Arı ve 5110 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sıhhiye Köprü Altı Fuarı ana peron, peron 4, peron 6, Sıhhiye Fuar Çarşısı, Celal Bayar, Atatürk, Altınsoy ve Strazburg çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BEYPAZARI

02 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sancak, Alemdar, Şehit Mustafa Bozkurt, Güven 1, Harman, Kırbaşı ve Okul sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

04 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Fatih 1, Harman, İpekyolu, Şehit Mustafa Bozkurt ve Kırbaşı sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

ELMADAĞ

03 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesintiye ilişkin cadde ve sokak bilgisi paylaşılmamıştır.