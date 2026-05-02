Ankara elektrik kesintisi! 3-4-5 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ:

Altındağ ilçesinde 3 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında birçok noktada kesinti olacaktır. 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı bölgesi, 10.30 ile 12.30 arasında Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672 ve İçli, 13.30 ile 14.30 arasında Arılık ve Arama, 14.30 ile 17.00 arasında Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka, 15.00 ile 16.00 arasında 1722 numaralı sokak etkilenecektir.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 arasında Kavaklı bölgesi, 10.00 ile 11.00 arasında 276 numaralı sokak, 14.30 ile 15.30 arasında 1236, 1288, 1287, 1286 ve 1298 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır.

6 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 546, 552, 564, 562 bölü 1, 533, 538, 563, 530, 535, 528, 549, 568, 569, 531, 560, 532, 537, 536, 527, 829, 544 numaralı sokaklar ile Karapürçek ve 515 bölü 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI:

Beypazarı ilçesinde 3 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Dibekören ve Dibecik mücavir alanlarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Aşağı Çive, Dibekören, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, İslaman, Aliefe, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Epçeler, Yukarıbağdere, Mürgüt, Soğukkuyu, Öşürler, Kulu, Meyildere, Meyilhacılar, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Yukarıbağlıca, Belenalan, Çive, Karahisar, Beydili, Cendere, Osmanköy, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke ve Subaşı bölgeleri etkilenecektir.

6 Mayıs 2026 tarihinde 10.00 ile 17.30 arasında benzer bölgelerde geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Aynı gün 11.00 ile 13.00 saatleri arasında 3, 4 ve 5 numaralı sokaklarda da kesinti olacaktır.

ÇAMLIDERE:

Çamlıdere ilçesinde 3 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Beşevler ile Seyhamamı, Saray, Cumhuriyet, Göçer, Çengeller, Ciğirler, Karaağaç, Berçinçatak, Özbekler, Yanık, Kızılcaören, Yayla Karaağaç, Özdere, Ayvacık ve Bulak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

4 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Tepe ve Merkez Yediören ile yayla bölgelerinin geniş kısmı etkilenecektir.

5 Mayıs 2026 tarihinde 11.00 ile 12.00 saatleri arasında Deli İmam, Dilek, Kaplıca, Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Şehit Mehmet Erdem, Yenice, Dinçer, Kosova, Ahmet Özbek, Yayla Buğralar, Mevlana, Yayla Karaağaç ve Soğuksu bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

6 Mayıs 2026 tarihinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında Yukarıdere ve Çamurla, 13.30 ile 17.00 saatleri arasında Sarıkaya, Kayabaşı ve çevresi, ayrıca 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Merkez Yediören ve bağlı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA:

Çankaya ilçesinde 4 Mayıs 2026 tarihinde farklı saatlerde birçok bölgede kesinti olacaktır. 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Çankaya, Reşit Galip, Ziaur Rahman, Nene Hatun, Şairler, Kızkulesi, Kelebek, Beyaz Zambaklar ve Uğur Mumcu, 09.30 ile 11.30 arasında Erol Yaşar Türkalp ve 274 numaralı sokak, 10.00 ile 11.00 arasında Tiflis ve Cidde, 12.15 ile 14.30 arasında Muhsin Yazıcıoğlu, 15.00 ile 17.30 arasında 1462, 1500, 1489, 1482, 1487, Mevlana, 1481 ve 1485 numaralı sokaklar ile 09.30 ile 17.30 arasında 670, Şehit Ali Başpınar ve çevresi etkilenecektir.

5 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 arasında Ali Dede, Paris ve Şimşek, 09.30 ile 17.30 arasında 2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika bölgeleri etkilenecektir. Gün içinde farklı saatlerde Vedat Dalokay, Cinnah ve Şemsettin Günaltay çevresinde de kesintiler olacaktır.

6 Mayıs 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 arasında Karapürçek ve çevresi ile Kemer, Karaca, Kumkapı, Mahatma Gandi ve Kehribar bölgeleri etkilenecektir. 09.30 ile 17.30 arasında Abazlı ve çevresi, ayrıca gün içinde farklı saatlerde 648, 645, Malazgirt, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim ve çevresindeki sokaklarda kesintiler uygulanacaktır.

ETİMESGUT:

Etimesgut ilçesinde 4 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 13.30 saatleri arasında Ayaş Ankara Yolu ve çevresi ile çok sayıda cadde ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün 09.00 ile 13.00 arasında 2128, 2135, 2139, 2145, 2142, 2134, 2159 ve 2141 numaralı sokaklarda kesinti olacaktır. 09.30 ile 15.30 arasında Bağlıca ve çevresi, 12.30 ile 14.30 arasında Gezer, Soğullu, Kıran ve çevresi etkilenecektir.

14.00 ile 17.30 saatleri arasında ise 4011, 4013 ve Yeşilova bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN:

Keçiören ilçesinde 4 Mayıs 2026 tarihinde 14.30 ile 17.00 saatleri arasında Altın, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekincik, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka bölgelerinde kesinti olacaktır.

5 Mayıs 2026 tarihinde 13.30 ile 16.30 arasında Başkent, Osmangazi ve çevresindeki çok sayıda sokak etkilenecektir. 15.30 ile 17.30 arasında ise Özcan sokakları ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

6 Mayıs 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 arasında Bahar, Kıbrıs ve çevresi, 09.00 ile 10.30 arasında Çakmak, Akyol, Karga, Muradiye ve çevresi etkilenecektir. Ayrıca 09.30 ile 17.30 arasında Merkez Yediören bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.